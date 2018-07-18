ФНЛ и InStat заключили договор об интернет-трансляциях матчей

заключила договор с компаниейна съемки и производство всех матчей лиги.

Договор рассчитан на три года, в течение которых InStat будет снимать все игры, приглашать профессиональных комментаторов, а также делать видеонарезки с голами и обзорами матчей сразу после игры.

Трансляции матчей ФНЛ будут доступны на сайте лиги.

«До этого сезона ответственность за трансляцию игр лежала на клубах ФНЛ. И какие-то клубы справлялись с этим хорошо, какие-то — не очень. Не было единой картинки и системной работы в этом направлении. В этом году мы решили выйти на новый уровень — создать стандарт трансляции и пост-обработки видео, который бы привлек как новых зрителей, так и партнеров в лигу.

Мы давно работаем с компанией InStat, которая предоставляет нам самую полную статистику и аналитику как для лиги, так и для всех команд. Поэтому хорошо знаем ребят, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Надеюсь, болельщики отметят улучшение качества телетрансляций наших игр в новом сезоне», — сказал президент ФНЛ Игорь Ефремов. 0