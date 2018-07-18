ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиХудшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018
  • 03:26
    • Обновленная РФПЛ и «Матч ТВ» заключили контракт на показ матчей
  • 21:55
    • СМИ: Азар достиг устного соглашения с «Реалом»
  • 19:48
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Дженоа»
  • 19:42
    • Гинер: Если по Фернандесу будут предложения, его можно отпустить
  • 19:22
    • Паредес готов перейти в «Милан»
    Все новости спорта

    Обновленная РФПЛ и «Матч ТВ» заключили контракт на показ матчей

    Футбол на ТВ РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Российская Премьер-лига и телеканал «Матч ТВ» заключили новое соглашение о показе матчей, сообщила LiveSport.Ru пресс-служба канала.

    Новый логотип РПЛ
    Новый логотип РПЛ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Новый договор рассчитан на четыре года. Сумма, которую получат клубы от «Матч ТВ», на данный момент не разглашается. Возможно, подробности контракта будут обнародованы 24 июля на презентации нового сезона чемпионата России.

    Предыдущий контракт между каналом и лигой предполагал выплату примерно в 1,5 миллиарда рублей. По данным LiveSport.Ru, сумма нового соглашения принципиально не изменилась.

  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
  • 17/04/2018

    • Отметим, что в новый сезон РФПЛ войдет с обновленным названием — РПЛ и новым логотипом в виде медведя (на фото), нарисованным Егором Жгуном в Студии Артемия Лебедева.

    Календарь и таблица РФПЛ

    В первом туре на «Матч ТВ» в открытом доступе будут показаны два матча — «Спартак» — «Оренбург» (28 июля в 19:00) и «Рубин» — «Краснодар» (29 июля, 19:00). Остальные встречи, как и прежде, будут доступны подписчикам канала «Наш футбол». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?
  • Вчера в 00:55
    •
  • Прогноз
  • «Сутьеска» — «Астана»
  • 1,77
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» продолжит выступление в Лиге чемпионов
  • «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1,55
    •
  • Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду
  • «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • Кому достанутся все пояса?
  • Мурат Гассиев — Александр Усик. Прогноз и ставки
  • 2,25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    На стадионе «Фишт» должен сыграть ФК «Сочи» Футбол 27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемамиПревью нового сезона Футбольной национальной лиги Вчера в 10:090
  • 15:58
    • Исландия осталась без главного тренера
  • 23:01
    • «Челси» может вернуть Чеха в случае продажи Куртуа
  • 22:52
    • Слуцкий: Уверен, что к началу сезона «Локо» подойдет в оптимальном состоянии
    Новак Джокович и Анжелик Кербер Теннис Уимблдон-2018. Возрождение «Большой тройки», мать-героиня и громкие провалыИтоги третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 08:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразильцы «Лудогорца» жаждут голов
  • 4,92
    •
  • 22:33
    • Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе
  • 22:16
    • Кришито: Сборная России здорово играла на ЧМ-2018
  • 21:44
    • Качество игры «Зенита» вызывает много вопросов у Семака
    Иван Ракитич Футбол Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?Что ждет Хорватию после грандиозного успеха на чемпионате мира-2018 Вчера в 00:550
  • 21:35
    • «Чертаново» и «Ротор» не выявили победителя
  • 14:48
    • «Спартаку» нужен защитник «Сампдории»
  • 14:33
    • Источник: «Челси» согласовал трансфер Головина
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие