Обновленная РФПЛ и «Матч ТВ» заключили контракт на показ матчей

и телеканалзаключили новое соглашение о показе матчей, сообщила LiveSport.Ru пресс-служба канала.

Новый договор рассчитан на четыре года. Сумма, которую получат клубы от «Матч ТВ», на данный момент не разглашается. Возможно, подробности контракта будут обнародованы 24 июля на презентации нового сезона чемпионата России.

Предыдущий контракт между каналом и лигой предполагал выплату примерно в 1,5 миллиарда рублей. По данным LiveSport.Ru, сумма нового соглашения принципиально не изменилась.

Отметим, что в новый сезон РФПЛ войдет с обновленным названием — РПЛ и новым логотипом в виде медведя (на фото), нарисованным Егором Жгуном в Студии Артемия Лебедева.

Календарь и таблица РФПЛ

В первом туре на «Матч ТВ» в открытом доступе будут показаны два матча — «Спартак» — «Оренбург» (28 июля в 19:00) и «Рубин» — «Краснодар» (29 июля, 19:00). Остальные встречи, как и прежде, будут доступны подписчикам канала «Наш футбол». 0