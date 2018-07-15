Маммана не верит в слухи о том, что Месси управлял сборной на ЧМ

Защитник «Зенита»поделился мнением о выступлении сборной Аргентины на ЧМ-2018.

«Очень больно видеть поражение нашей сборной — не только для меня, для всех аргентинцев. Я мечтал, что Аргентина и Месси возьмут Кубок, потому что Лео заслужил эту награду. Но, как я уже говорил, таков футбол, ничего в нем не дается легко.

Впереди еще множество больших турниров — в следующем году Кубок Америки в Бразилии, нужно забыть о грусти, готовиться и победить, чтобы порадовать аргентинских фанатов.

Месси управлял командой? Это ложь, я уверен. Неудачи случаются со всеми, а Лео приписываются подобные небылицы, потому что за каждым его движением следит весь мир. Многие желают ему зла, вот и сочиняют эти выдумки, чтобы у сборной были проблемы.

Аргентине было бы лучше без Месси? Единственное, что я могу сказать тем, кто так считает — вы серьезно думаете, что не нужно звать в сборную лучшего игрока планеты? Нет такой команды в мире, которая не хотела бы видеть Месси в своих рядах. В Аргентине многие критикуют Лео, но я не понимаю, как можно плохо отзываться о человеке, выигравшем столько титулов, индивидуальных и командных, и у которого еще столько возможностей привести нашу сборную к победам.

Надеюсь, весь этот негатив обходит Месси стороной, и он не видит и не слышит того, что о нем говорят», — цитирует Мамману «Спорт-Экспресс». 0