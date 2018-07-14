Триппьер: Мы гордимся собой, хотя и разочарованы четвертым местом

Защитникзаявил, что футболисты сборной Англии гордятся собой, хотя и разочарованы четвертым местом на чемпионате мира.

Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 2:0.

«Конечно же, мы разочарованы, вся команда, потому что мы упустили хорошие возможности.

Мы чувствовали отличную поддержку, мы видели ее на экранах и в соцсетях — это было невероятно приятно.

Мы кое-чего добились, преодолели несколько препятствий: выиграли серию пенальти, чего сборной Англии никогда не удавалось сделать, потом победили в еще одной игре плей-офф.

В целом, мы гордимся собой», — цитирует Триппьера «Р-Спорт». 0