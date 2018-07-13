Тренер сборной Туниса ушел в отставку

ушел в отставку с должности главного тренера сборной Туниса, сообщает AFP.

Тунисская федерация футбола приняла заявление Маалула об отставке, и тренер возглавил катарский клуб «Аль-Духаиль».

Маалул был назначен главным тренером сборной Туниса в апреле 2017 года. Под его руководством команда квалифицировалась на чемпионат мира в России, а сам тренер стал вторым в истории тунисцем, который сумел вывести сборную своей страны на мировое первенство, после Абдельджамида Четали, руководившего командой на ЧМ-1978.

На ЧМ-2018 сборная Туниса заняла третье место в группе G, уступив англичанам (1:2), бельгийцам (2:5) и победив панамцев (2:1), и не вышла в плей-офф. 0