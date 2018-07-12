Жирков рассказал, где закончит карьеру

Полузащитникзаявил, что был бы не против завершить карьеру в Тамбове или Калининграде.

«От »Балтики« еще не было предложений, но почему бы и нет. Я все время даже жене раньше говорил, что или у себя на родине в Тамбове буду заканчивать, или в Калининграде.

За Калининград приятно было бы играть. Да и потом такой стадион, инфраструктура… Не знаю, как в другом у них — я имею в виду отношения в клубе. Пока вроде не очень дела с финансами, задерживают зарплаты, еще что-то», — сказал Жирков в интервью kaliningrad.kp.ru.

Напомним, ранее Жирков еще на год продлил контракт с «Зенитом». 0