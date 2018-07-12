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    Жирков рассказал, где закончит карьеру

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    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что был бы не против завершить карьеру в Тамбове или Калининграде.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
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    «От »Балтики« еще не было предложений, но почему бы и нет. Я все время даже жене раньше говорил, что или у себя на родине в Тамбове буду заканчивать, или в Калининграде.

    За Калининград приятно было бы играть. Да и потом такой стадион, инфраструктура… Не знаю, как в другом у них — я имею в виду отношения в клубе. Пока вроде не очень дела с финансами, задерживают зарплаты, еще что-то», — сказал Жирков в интервью kaliningrad.kp.ru.

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