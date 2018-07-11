Жирков этим летом мог перейти в «Краснодар»

Защитник «Зенита»признался, что этим летом мог перейти в «Краснодар».

Месяц назад Жирков продлил контракт с петербургским клубом на один год.

«Разговора с Семаком пока не было. Просто от клуба поступило предложение продлить контракт, я подумал и согласился. Был еще один вариант, но я решил, что лучше остаться в "Зените".

Был ли этот вариант из "Краснодара"? Да», — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

34-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В составе петербургского клуба он завоевал Кубок и Суперкубок России. В минувшем сезоне Жирков провел 17 матчей в РФПЛ и забил 1 гол. 0