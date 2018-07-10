Жирков объявил о завершении международной карьеры

Защитник «Зенита»заявил, что ему не хватает сил выступать на два фронта, поэтому он вслед зазавершает международную карьеру.

Жирков выступал за национальную команду с 2005 года. Всего он провел 87 матчей и забил два гола.

«Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска.

И после Кубка конфедераций, и сейчас нужно возвращаться в "Зенит", и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира.

Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира-2018 Жирков провел три игры и отдал одну результативную передачу. 0