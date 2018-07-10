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    Жирков объявил о завершении международной карьеры

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Зенит Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что ему не хватает сил выступать на два фронта, поэтому он вслед за Александром Самедовым завершает международную карьеру.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков
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    Жирков выступал за национальную команду с 2005 года. Всего он провел 87 матчей и забил два гола.

    «Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска.

    И после Кубка конфедераций, и сейчас нужно возвращаться в "Зенит", и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира.

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    • Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

    На чемпионате мира-2018 Жирков провел три игры и отдал одну результативную передачу. 0

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