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    Самедов принял решение уйти из сборной после ЧМ-2018

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Александр Самедов объявил о завершении международной карьеры после вылета команды с чемпионата мира.

    Александр Самедов
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    «Есть разочарование, но мы показали, что нашей сборной можно гордиться. Мы показали достойный футбол. Жалко, что все так получилось. Был хороший матч, потрясающие эмоции. А серия пенальти… Сложно сейчас что-то говорить, расстроен.

    Были в шаге от полуфинала. Здорово, что изменили отношение. Думаю, что костяк этой сборной сохранится, у сборной произойдет определенный толчок в дальнейших турнирах. Я уверен в этом.

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    • А что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную», — приводит слова Самедова «Чемпионат». 0

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