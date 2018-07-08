Самедов принял решение уйти из сборной после ЧМ-2018

Полузащитник сборной Россииобъявил о завершении международной карьеры после вылета команды с чемпионата мира.

«Есть разочарование, но мы показали, что нашей сборной можно гордиться. Мы показали достойный футбол. Жалко, что все так получилось. Был хороший матч, потрясающие эмоции. А серия пенальти… Сложно сейчас что-то говорить, расстроен.

Были в шаге от полуфинала. Здорово, что изменили отношение. Думаю, что костяк этой сборной сохранится, у сборной произойдет определенный толчок в дальнейших турнирах. Я уверен в этом.

А что касается меня, то я уже все для себя решил, что пора. Это был мой последний матч за сборную», — приводит слова Самедова «Чемпионат». 0