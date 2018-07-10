«Локомотив» подтвердил переход игрока сборной Нигерии

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника сборной Нигерии

Новичок заключил с московским клубом трехлетний контракт.

«Очень рад перейти в "Локомотив". С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи "Локо" в Лиге чемпионов — против "Реала", "Интера". Вся страна гордилась командой!», — заявил Идову.

Брайан Идову родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. Футболом начинал заниматься в петербургской «Смене», привлекался к тренировкам с молодежной командой «Зенита».

В 2010 году Брайан перешел в пермский «Амкар», на протяжении трех лет выступал за молодежную команду. В 2013-м вернулся в Петербург и отыграл один сезон на правах аренды за «Динамо».

В сезоне 2014/15 Идову окончательно закрепился в составе «Амкара» и стал одним из ведущих футболистов команды.

Осенью прошлого года Брайан получил приглашение в сборную Нигерии. 16 июня футболист дебютировал на чемпионате мира в матче против Хорватии. Всего на ЧМ-2018 провел три игры. 0