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    СМИ: «Локомотив» начал переговоры с Идову

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    «Локомотив» заинтересован в услугах защитника сборной Нигерии Брайана Идову, сообщает «Чемпионат».

    Брайан Идову
    Брайан Идову
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    26-летний футболист до последнего времени защищал цвета «Амкара», а в настоящий момент является свободным агентом. По информации источника, «железнодорожники» уже начали переговоры с нигерийцем, но нет гарантий, что подписание контракта состоится, так как у Идову слишком большие запросы.

    На позиции левого защитника у московского клуба есть три игрока — Михаил Лысов, Мацей Рыбусь и Виталий Денисов, контракт которого подошел к концу.

    Брайан Идову выступил на чемпионате мира в России, отыграв за сборную Нигерии три матча. 0

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