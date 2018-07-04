СМИ: «Локомотив» начал переговоры с Идову

заинтересован в услугах защитника сборной сообщает «Чемпионат».

26-летний футболист до последнего времени защищал цвета «Амкара», а в настоящий момент является свободным агентом. По информации источника, «железнодорожники» уже начали переговоры с нигерийцем, но нет гарантий, что подписание контракта состоится, так как у Идову слишком большие запросы.

На позиции левого защитника у московского клуба есть три игрока — Михаил Лысов, Мацей Рыбусь и Виталий Денисов, контракт которого подошел к концу.

Брайан Идову выступил на чемпионате мира в России, отыграв за сборную Нигерии три матча. 0