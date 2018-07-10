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    Черчесов: У Смолова не сложилось на ЧМ — беру вину за это на себя

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему на чемпионате мира—2018 в основе национальной команды играл форвард «Зенита» Артём Дзюба, а не нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов.

    Федор Смолов
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    Напомним, ранее Дзюба долгое время не играл в сборной России. По информации СМИ — из-за конфликта с главным тренером.

    «Во-первых, Дзюба уже в 18 лет играл в основном составе моего "Спартака". Тогда меня тоже спрашивали, почему он играет. Я видел потенциал и никогда не боялся ставить молодых игроков.

    Потом нас жизнь разлучила. Два года он приезжал на сборы и не играл, потому что у него то что-то болело, то ещё что-то. На Кубок конфедераций мы его пригласили, но он уехал со сбора, опять сославшись на какую-то болезнь.

    Я его знаю, наблюдал за ним, опять вызвал на чемпионат мира, и он меня отблагодарил за то терпение, которое я всегда проявлял.

    Многие говорили, что у него тяжёлый характер, но мы, тренеры, сами не сахар. Сложный характер и идиотский характер — это две разные вещи. Со сложным характером можно работать, а если человек "стюпи", то уже не надо работать.

    У Артёма достаточно сложный характер, сложная судьба, и моя задача была раскрыть его потенциал, чтобы он помогал команде.

    Тренера делают игроки, поэтому тренер должен проявлять терпение в любой ситуации, доверять своим футболистам, и я рад, что он себя проявил.

    Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый, большой футболист, два года у нас играл, но, по той или иной причине, сейчас у него не сложилось.

    Хотя он всё равно играл на команду. В те минуты, которые ему давали, Фёдор старался максимально. Он и гол забил с пенальти испанцам. Это был важный первый гол.

    Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Смолов достаточно хорошо с этим справлялся.

    После незабитого пенальти я с ним не разговаривал, потому что игрок должен прийти в себя, проанализировать ситуацию.

    Это его первый чемпионат мира, и, возможно, он подошёл к нему недостаточно грамотно в психологическом плане. Это не его вина. Я беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам.

    Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», — сказал Черчесов в интервью RT. 0

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