Черчесов: У Смолова не сложилось на ЧМ — беру вину за это на себя

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему на чемпионате мира—2018 в основе национальной команды играл форвард «Зенита», а не нападающий «Краснодара»

Напомним, ранее Дзюба долгое время не играл в сборной России. По информации СМИ — из-за конфликта с главным тренером.

«Во-первых, Дзюба уже в 18 лет играл в основном составе моего "Спартака". Тогда меня тоже спрашивали, почему он играет. Я видел потенциал и никогда не боялся ставить молодых игроков.

Потом нас жизнь разлучила. Два года он приезжал на сборы и не играл, потому что у него то что-то болело, то ещё что-то. На Кубок конфедераций мы его пригласили, но он уехал со сбора, опять сославшись на какую-то болезнь.

Я его знаю, наблюдал за ним, опять вызвал на чемпионат мира, и он меня отблагодарил за то терпение, которое я всегда проявлял.

Многие говорили, что у него тяжёлый характер, но мы, тренеры, сами не сахар. Сложный характер и идиотский характер — это две разные вещи. Со сложным характером можно работать, а если человек "стюпи", то уже не надо работать.

У Артёма достаточно сложный характер, сложная судьба, и моя задача была раскрыть его потенциал, чтобы он помогал команде.

Тренера делают игроки, поэтому тренер должен проявлять терпение в любой ситуации, доверять своим футболистам, и я рад, что он себя проявил.

Мне лично больно, потому что Смолов — очень талантливый, большой футболист, два года у нас играл, но, по той или иной причине, сейчас у него не сложилось.

Хотя он всё равно играл на команду. В те минуты, которые ему давали, Фёдор старался максимально. Он и гол забил с пенальти испанцам. Это был важный первый гол.

Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал. Смолов достаточно хорошо с этим справлялся.

После незабитого пенальти я с ним не разговаривал, потому что игрок должен прийти в себя, проанализировать ситуацию.

Это его первый чемпионат мира, и, возможно, он подошёл к нему недостаточно грамотно в психологическом плане. Это не его вина. Я беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам.

Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», — сказал Черчесов в интервью RT. 0