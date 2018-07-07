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    Сборную Швеции эвакуировали из отеля в Самаре из-за угрозы пожара

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    Игроки сборной Швеции были эвакуированы из отеля в Самаре в связи с угрозой возникновения пожара, сообщает Daily Mail.

    Футболисты сборной Швеции
    Футболисты сборной Швеции
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    Инцидент произошел в 08:00 по местному времени в единственном пятизвездочном отеле города, забронированном скандинавами.

    В отеле сработала пожарная сигнализация, поэтому шведской команде пришлось покинуть гостиницу через аварийную лестницу. Возгорание так и не было обнаружено, и через некоторое время шведы вернулись в свои номера.

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    • Впрочем, по информации СМИ, они были возмущены, что это случилось как раз в день матча 1/4 финала с Англией.

    Англия и Швеция сыграют в Самаре 7 июля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. 0

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