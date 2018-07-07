Ибрагимович заключил пари с Бекхэмом на исход матча Швеция — Англия

Бывший форвард сборной Швециипоспорил с экс-полузащитником национальной команды Англиина исход матча 1/4 финала ЧМ-2018 Англия — Швеция.

«Эй, Дэвид! Если победит Англия, я оплачу тебе ужин в любом заведении мира. Если же выиграет Швеция, ты купишь мне все, что я захочу, в магазине IKEA», — написал Ибрагимович на своей странице в Instagram.

Вскоре последовал ответ от британца, который сейчас занят созданием нового футбольного клуба в Майами.

«Если победит Швеция, я свожу тебя в IKEA и куплю любую вещь, которая понадобится в твоем новом доме в Лос-Анджелесе.

Но если выиграет Англия, я хочу, чтобы ты пришел на ее матч на "Уэмбли" в ее футболке и в перерыве игры насладился фиш-энд-чипс», — ответил Бекхэм.

Матч Англия — Швеция состоится в Самаре 7 июля, начало — в 17:00 по московскому времени. 0