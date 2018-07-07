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    Саутгейт: Швеция — замечательная команда, их было сложно сломать

    Сборная Англии Футбол Англии Сборная Швеции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его футболистам предстоит доказать, являются ли они лучшими среди всех полуфиналистов чемпионата мира.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    Четвертьфинальная встреча Швеция — Англия прошла в субботу на «Самара Арене» и завершилась победой англичан в основное время со счетом 2:0.

    «Мы в полуфинале, а лучшая ли мы команда из четырех, нам это предстоит доказать. Швеция играла очень высоко, нам пришлось адаптироваться к игре без мяча и с мячом. Но нам удалось вскрыть их оборону.

    Это замечательная команда, четыре года назад мы играли с ними в чемпионате Европы U21 (среди игроков в возрасте до 21 года), четыре игрока из той команды играют в этой.

    Тогда они обыграли многие сильные команды и в финале победили Португалию. Они готовы биться друг за друга.

    Их сложно сломать. Мы нашли несколько зон, но это было очень трудно. И я испытываю к шведской команде огромное уважение.

    Мы команда, которая улучшает свои показатели, нам удалось добиться результата, потому что даже те ребята, которые не играли положенное им время, выкладывались по-максимуму на тренировках.

    И сегодняшний успех состоялся и благодаря им. У нас еще нет мировых знаменитостей в команде, но у нас есть множество игроков, которые на мировой сцене способны делать результат.

    Мы можем выбирать только из 33 процентов игроков английской премьер-лиги, именно столько могут играть в сборной Англии, и я уверен, что выбранные нами ребята прогрессируют в сборной», — цитирует тренера «Р-Спорт».

    В полуфинале англичане сыграют с победителем пары Россия — Хорватия. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Бельгии. 0

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