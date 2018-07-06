Гранквист: Против Кейна будем играть жестко

Капитанпрокомментировал предстоящую встречу со сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2018.

Шведский защитник пообещал, что Швеция будет жестко играть против нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

«На турнире мы показали коллективную защиту, плюс у нас есть свой стиль в атаке. Стандарты тоже у нас хорошо получаются, как, в принципе, и у англичан. У них есть Гарри Кейн, который очень опасен в штрафной площадке. В некоторых играх мы иногда давали возможность забить нам со стандартов, и мы знаем эти свои ошибки. Мы сделаем все, чтобы остановить Кейна, завтра с ним будет жесткая игра», — цитирует Гранквиста ТАСС.

Швеция и Англия встретятся 7 июля в Самаре. 0