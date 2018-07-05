Сборная Коста-Рики осталась без главного тренера

Федерация футбола Коста-Рики (FEDEFUTBOL) решила не продлевать контракт с главным тренером национальной команды, сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в среду на заседании исполнительного комитета FEDEFUTOL.

Рамирес возглавлял сборную Коста-Рики с 2015 года. Под его руководством команда отобралась на чемпионат мира в России, где потерпела два поражения — от команд Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), и сыграла вничью со сборной Швейцарии (2:2). В итоге костариканцы с 1 набранным очком заняли последнее место в квартете Е и остались за бортом плей-офф.

«Договор Оскара истек после игры против сборной Швейцарии. И решение не продлевать контракт было согласовано с исполкомом. Я хочу поблагодарить тренера за все усилия», — сказал президент FEDEFUTBOL Родолфо Вильялобос.

Имя нового главного тренера сборной Коста-Рики назовут до сентября. 0