СМИ: «Реал» готов продать Роналду в «Ювентус» за 100 млн евро

Мадридскийготов продать нападающегоза 100 млн евро, утверждает El Chiringuito TV с пометкой «Эксклюзивная новость года».

По сведениям популярного испанского спортивного шоу Jugones, туринцы активно работают над осуществлением сделки.

По информации СМИ, «Ювентус» предложил футболисту годовой оклад в размере 30 млн евро и контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть «Реал». СМИ также утверждали, что мадридский клуб снизил сумму отступных за игрока с миллиарда евро до 120 млн.

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Криштиану Роналду в минувшем сезоне провел в составе «сливочных» 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов.

🚨¡LA NOTICIA DEL AÑO en EXCLUSIVA en #JUGONES!🚨 @Cristiano SE VA A LA JUVENTUS por 100 MILLONES de euros. pic.twitter.com/bpyLJfboCd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 июля 2018 г.

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