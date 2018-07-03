«Реал» официально опроверг информацию о предложении по Неймару

Мадридскийвыступил с официальным заявлением по информации о решении клуба приобрести уфорварда сборной

«Королевский клуб» заявляет, что информация о покупке Неймара в размере 310 миллионов евро, которая была распространена TVE, является абсолютно ложной. «Реал» не делал никаких предложений ПСЖ или игроку.

«"Реал" удивлён тем, что испанский общественный телеканал распространил абсолютно ложную информацию и никто из канала не связался ни с одной из сторон, чтобы проверить информацию, которую можно было бы легко опровергнуть», — говорится в заявлении «сливочных» на официальном сайте.

Напомни, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в летнее трансферное окно в 2017 году за 222 миллиона евро. 0