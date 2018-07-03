ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовТоп-3 ожиданий от матча Россия — Хорватия
    Короче, ЧМ. 2 и 3 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 10:10
    • Телеканал «Россия 1» покажет оба полуфинальных матча ЧМ-2018
  • 09:57
    • Бывший игрок ЦСКА решил завершить карьеру в национальной команде
  • 09:11
    • «Реал» официально опроверг информацию о предложении по Неймару
  • 08:55
    • Кике Санчес Флорес может возглавить сборную Испании
    Все новости спорта

    «Реал» официально опроверг информацию о предложении по Неймару

    Трансферы Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Примера Футбол Испании Реал Мадрид Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением по информации о решении клуба приобрести у ПСЖ форварда сборной Бразилии Неймара.

    Неймар
    Неймар
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Королевский клуб» заявляет, что информация о покупке Неймара в размере 310 миллионов евро, которая была распространена TVE, является абсолютно ложной. «Реал» не делал никаких предложений ПСЖ или игроку.

    «"Реал" удивлён тем, что испанский общественный телеканал распространил абсолютно ложную информацию и никто из канала не связался ни с одной из сторон, чтобы проверить информацию, которую можно было бы легко опровергнуть», — говорится в заявлении «сливочных» на официальном сайте.

    Напомни, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в летнее трансферное окно в 2017 году за 222 миллиона евро. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19 июня — 2 июля
  • Вчера в 12:02
    •
  • Прогноз
  • Колумбия — Англия
  • 1,58
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дель Потро стартует c разгрома в Лондоне
  • Хуан Мартин Дель Потро — Петер Гоевчик. Прогноз и ставки
  • 1,86
    •
  • Ловим подарок от букмекеров
  • Швеция — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2,05
    •
  • Тим быстро разберется с ветераном
  • Доминик Тим — Маркос Багдатис. Прогноз и ставки
  • 1,96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Испания не смогла справиться с Россией Футбол Выстраданный успех: Сборная России опустила Испанию до своего уровняНеожиданный триумф сборной России — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:570
    Короче, ЧМ. 1 и 2 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:40
    • Ковачич может не сыграть с Россией из-за травмы плеча
  • 22:33
    • СМИ: Полузащитник «Динамо» перейдет в «Спартак»
    Роджер Федерер Теннис Уимблдон. Федерер и Макарова во втором круге, Южный и Кузнецова вылетелиОбзор первого соревновательного дня на Уимблдонском турнире Вчера в 23:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фортуна на стороне шведов
  • 4,01
    •
  • 10:30
    • «Айлендерс» подписали двукратного чемпиона Кубка Стэнли
  • 10:23
    • Хавбек «Динамо» находится на просмотре в «Краснодаре»
  • 10:22
    • СМИ: Торрес выбирает между США и Японией
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бельгия — Япония 3:2В сверхбоевом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу Бельгия одержала волевую победу над сборной Японии, уступая по ходу встречи со счетом 2:0 Вчера в 23:08
  • 18:52
    • Гол и пас Неймара вывели сборную Бразилии в четвертьфинал ЧМ-2018
  • 10:14
    • Куртуа: Бразилия не упускает свои шансы
  • 09:38
    • Феллайни: Сборная Бельгии показала характер
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие