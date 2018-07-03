Колумбия — Англия 0:0 после первого тайма

играет вничью с(0:0) после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Матч Колумбия — Англия пройдет на стадионе «Спартак» в Москве. Начало встречи — в 21.00. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.

Первый тайм прошел в хорошем темпе. Англичане владели инициативой и чаще угрожали чужим воротам. Но забить никому не удалось.

К перерыву страсти начали закипать — англичане заработали опасный стандарт за фол на Кейне и пока готовились пробивать его, колумбиец Вилмар Барриос боднул Джордана Хендерсона, за что получил жёлтую карточку.

В концовке тайма повреждение получил полузащитник Делле Али, но сумел покинуть поле самостоятельно.

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