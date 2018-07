Де Хеа: Мы облажались на ЧМ, но поднимемся с колен

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа отреагировал на критику в свой адрес по итогам чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу в России сборная Испании проиграла сборной России в серии пенальти ( 1:1, 3:4) и выбыла из турнира.

«Благодарю всех, кто поддерживал, критиковал с уважением и расстроился вместе с нами. Мы облажались, но поднимемся с колен и никогда не сдадимся», — написал де Хеа в своем твиттере.

В 1/4 финала сборная России сыграет в Сочи против команды Хорватии, которая также в серии послематчевых пенальти обыграла команду Дании.

