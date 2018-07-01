Хорватия — Дания 1:1 после основного времени

Основное время матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборнымизавершилось вничью — 1:1.

Датчане вышли вперед уже на 1-й минуте. Последовал сильный бросок из аута в штрафную площадь, где Томас Делейни зацепился за мяч и отдал его Матиасу Йоргенсену, который нанес удар, а Даниел Субашич отбил сферу в свои ворота.

Хорваты отыгрались спустя три минуты. Шиме Врсалько, выполнил прострел, защитники сборной Дании не смогли вынести мяч подальше от ворот, он отскочил к Марио Манджукичу, расстрелявшему цель с близкой дистанции.

После этого подопечные Златко Далича завладели инициативой, много атаковали, но до перерыва практически не создали опасных моментов. Можно отметить опасный удар головой от Деяна Ловрена и выстрел Ивана Ракитича, с которым без особых проблем справился Каспер Шмейхель.

Во втором тайме мы увидели в целом равную игру. Команды действовали крайне осторожно, что отразилось на зрелищности.

Хорватия и Дания не определили победителя в основное время, поэтому проведут два дополнительных тайма по 15 минут и, если будет необходимость, серию пенальти. 0