«Локомотив» не справился с клубом второго дивизиона Австрии

Московскийв товарищеском матче сыграл вничью с(1:1), которая по итогам прошлого сезона пробилась во второй по силе австрийский дивизион.

Железнодорожники с 21 июня по 4 июля проводят тренировочный сбор в австрийском Бад Кляйнкирххайме.

На 22-й минуте «Аустрия» вышла вперёд, однако на 35-й минуте вернувшийся летом в «Локомотив» форвард Рифат Жемалетдинов сравнял счёт.

В прошедшем чемпионате России Жемалетдинов, который является воспитанником «Локомотива», провел за «Рубин» 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2015/16 он провел за основной состав железнодорожников 6 матчей и забил 2 гола.

В следующем контрольном матче «Локомотив» 3 июля сыграет с хорватским «Осиеком».