«Локомотив» не справился с клубом второго дивизиона Австрии

«Локомотив»
«Локомотив»
Железнодорожники с 21 июня по 4 июля проводят тренировочный сбор в австрийском Бад Кляйнкирххайме.
На 22-й минуте «Аустрия» вышла вперёд, однако на 35-й минуте вернувшийся летом в «Локомотив» форвард Рифат Жемалетдинов сравнял счёт.
В прошедшем чемпионате России Жемалетдинов, который является воспитанником «Локомотива», провел за «Рубин» 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
В сезоне-2015/16 он провел за основной состав железнодорожников 6 матчей и забил 2 гола.
В следующем контрольном матче «Локомотив» 3 июля сыграет с хорватским «Осиеком».
Товарищеский матч
«Аустрия» К (Австрия) — «Локомотив» (Россия) — 1:1 (1:1)
Голы: — , 22 (1:0). Жемалетдинов, 35 (1:1)