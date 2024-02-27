27 февраля в рамках 1/4 финала Кубка Франции «Лион» в родных стенах сыграет против «Страсбурга». Начало игры — в 22:45 по мск. «Лион» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Путь к четвертьфиналу: У команды были 2 тяжелых матча на прошлой стадии. Сначала в 1/16 финала «Лион» в гостях обыграл «Бержерак» (2:1), а на стадии 1/8 финала одолела «Лилль» с тем же счетом.

У «Лиона» есть все шансы побороться за трофей, но еще на стадии 1/16 финала команда могла вылететь, ведь матч был очень нервным. К 78-й минуте «Лион» играл вничью 1:1, но потом собралась и забила победный мяч.

Последние матчи: В прошедших встречах «Лион» включил турбо-режим и регулярно побеждал. В последнем туре команда одолела «Мец» (2:1) в Лиге 1, а матчем ранее обыграла «Ниццу» (1:0).

У «Лиона» продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей. За этот период команда забила 8 голов при 3-х пропущенных. «Лион» очень надежен в обороне.

Все прогнозы на футбол

Не сыграет: Корентен Толиссо (травма).

Состояние команды: Смена главного тренера пошла команде на пользу. «Лион» обрел уверенность и начал регулярно побеждать, а самое главное — новый тренер наладил игру в обороне.

Последний раз «Лион» обыгрывал «Страсбург» в апреле прошлого года (2:1), забив все голы еще в 1-м тайме. Сейчас у «львов» есть все возможное, чтобы обыграть соперника и продолжить борьбу за Кубок Франции.

«Страсбург»

Путь к четвертьфиналу: Команда уверенно проходится по своим соперникам в Кубке Франции. Сначала «Страсбург» обыграл «Клермон» (3:1), а затем одолел «Гавр» с тем же счетом.

Команда показывает результативную игру, но предстоящий соперник очень силен в последнее время. Большой вопрос, сможет ли «Страсбург» навязать свою борьбу «Лиону».

Последние матчи: В прошедших встречах команда играет далеко не лучшим образом. За последние 3 матча в Лиге 1 «Страсбург» проиграл «Лансу» (1:3), «Лорьяну» (1:3) и «Бресту» (0:3), пропустив по 3 гола в каждом матче.

К тому же, «Страсбург» последний раз выигрывал в Лиге 1 еще 20-го декабря 2023-го года. У команды есть большие проблемы, которые срочно нужно решать. Единственная возможность проявить себя — это Кубок Франции.

Не сыграют: Сахи Дион, Лебо Мотиба и Кароль Фила (у всех травмы).

Состояние команды: «Страсбург» вполне может вылететь из Лиги 1 по итогам нынешнего сезона и единственная возможность показать себя — это Кубок Франции.

Интересно, что «Страсбург» уже обыгрывал «Лион» в нынешнем сезоне. В августе прошлого года «сине-белые» забили все голы во 2-м тайме и одержали победу (2:1), но сейчас «Лион» совершенно другая команда.

Статистика для ставок

«Лион» выиграл последние 5 матчей во всех турнирах

«Страсбург» проиграл последние 3 встречи в Лиге 1, пропустив по 3 гола за игру

В последних 5-и очных встречах команды непременно забивали друг другу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.65, а победа «Страсбурга» — в 4.50.

ТБ 2.5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.93.

Прогноз: «Лион» очень мощно выступает в последнее время. Прогнозируем уверенную победу «львов».

Ставка: Победа «Лиона» с форой (-1) за 2.40.

Прогноз: В последних очных встречах команды забивали друг другу.

Ставка: Обе забьют за 1.80.