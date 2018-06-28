Тренер сборной Сенегала: Мы не заслужили выход в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер Сенегалазаявил, что его команда не заслужила выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу, но вылет из турнира не должен определяться количеством желтых карточек.

Сборная Сенегала не смогла пробиться в 1/8 финала, уступив по дополнительным показателям японцам.

Обе команды набрали по 4 очка и завершили групповой турнир с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей, но футболисты сборной Японии получили меньше желтых карточек — четыре против шести у сенегальцев.

«Таков футбол, мы не вышли (в плей-офф) из-за рейтинга fair play, но я все равно очень горжусь своей командой.

Сборная Сенегала не вышла в плей-офф, потому что, видимо, не заслужила этого выхода. Такие правила, мы все им следуем, их надо уважать.

Конечно, нам бы хотелось пройти дальше, но если и вылететь, то иначе, а не из-за количества карточек.

В первом тайме мы могли забить. Надо просто использовать свои моменты. Нам, к тому же, не дали пенальти, и я бы хотел получить разъяснения по VAR (системе видеопомощи арбитрам).

Во втором тайме мы контролировали игру в целом. Я разочарован, что мои игроки не смогли сыграть в плей-офф. Но у них хорошее будущее, я в этом уверен», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0