Короче, ЧМ. 27 и 28 июня

Что вчера?
Группы E и F заканчивали групповой этап. И это было сенсационно.
В 17:00 начинали в F. Мексика играла со Швецией и должна была не проиграть, чтобы точно выйти в плей-офф. Швеция, напротив, точно должна была выигрывать, чтобы пройти самой.
Но в итоге чудо: Швеция выиграла 3:0 (фото, видео), но 1/8 вышли обе, потому как в параллельном матче реализовался самый невероятный сценарий: Германия, которой нужна была победа, проиграла Южной Корее 0:2 и сложила с себя полномочия чемпионов мира (фото, видео).
Больше этот ЧМ сможет удивить только если его выиграет Россия.
Вечером же играли в E. Сербии, чтобы пройти дальше, нужно было обыгрывать Бразилию, но ничего не получилось, проигрыш 0:2 (фото, видео).
В параллельной игре Швейцария и Коста-Рика повеселили публику боевой ничьей 2:2 (фото, видео).
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Определился еще один кусочек сетки плей-офф: Бразилия — Мексика (2 июля) и для фанатов буквы «ш» — Швеция — Швейцария (3 июля).
Что еще?
Чемпионы мира вылетели, заняли последнее место в группе — этого разве мало?
А что сегодня?
Сегодня завершится групповой этап, так-то.
В 17:00 ребус «как трем командам занять два места в плей-офф» попробуют решить в группе H. Сенегал, Колумбия и Япония отцепят третьего-лишнего. В роли статистов — уже вылетевшая Польша.
А в 21:00 группа G. Тут интрига минимальна: у Англии с Бельгией по 6 очков, они и решат, кто станет первым, кто вторым в очном матче. А Панама с Тунисом попробуют не стать последними, но кому-то придется.
К Бельгии присмотритесь внимательнее. Есть мнение, что они вполне могут занять место Германии (не нынешнее, а четырехлетней давности).
Готовь котлету! Где покажут?
Сенегал — Колумбия: 16:45, Матч ТВ
Япония — Польша: 16:40, Первый канал
Англия — Бельгия: 20:40, Первый канал
Панама — Тунис: 20:45, Матч ТВ
Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.
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