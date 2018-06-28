Короче, ЧМ. 27 и 28 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

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Что вчера?

Группы E и F заканчивали групповой этап. И это было сенсационно.

В 17:00 начинали в F. Мексика играла со Швецией и должна была не проиграть, чтобы точно выйти в плей-офф. Швеция, напротив, точно должна была выигрывать, чтобы пройти самой.

Но в итоге чудо: Швеция выиграла 3:0 (фото, видео), но 1/8 вышли обе, потому как в параллельном матче реализовался самый невероятный сценарий: Германия, которой нужна была победа, проиграла Южной Корее 0:2 и сложила с себя полномочия чемпионов мира (фото, видео).

Больше этот ЧМ сможет удивить только если его выиграет Россия.

Вечером же играли в E. Сербии, чтобы пройти дальше, нужно было обыгрывать Бразилию, но ничего не получилось, проигрыш 0:2 (фото, видео).

В параллельной игре Швейцария и Коста-Рика повеселили публику боевой ничьей 2:2 (фото, видео).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Определился еще один кусочек сетки плей-офф: Бразилия — Мексика (2 июля) и для фанатов буквы «ш» — Швеция — Швейцария (3 июля).

Что еще?

Чемпионы мира вылетели, заняли последнее место в группе — этого разве мало?

Окей, вот тут много чего еще: Дневник ЧМ-2018. Вылет Германии, бразильcкое злорадство и скоростной мексиканец

А что сегодня?

Сегодня завершится групповой этап, так-то.

В 17:00 ребус «как трем командам занять два места в плей-офф» попробуют решить в группе H. Сенегал, Колумбия и Япония отцепят третьего-лишнего. В роли статистов — уже вылетевшая Польша.

И что, там прям такая интрига? Вообще: Япония, Сенегал и Колумбия совсем запутались

А в 21:00 группа G. Тут интрига минимальна: у Англии с Бельгией по 6 очков, они и решат, кто станет первым, кто вторым в очном матче. А Панама с Тунисом попробуют не стать последними, но кому-то придется.

К Бельгии присмотритесь внимательнее. Есть мнение, что они вполне могут занять место Германии (не нынешнее, а четырехлетней давности).

Готовь котлету! Где покажут?

Сенегал — Колумбия: 16:45, Матч ТВ

Япония — Польша: 16:40, Первый канал

Англия — Бельгия: 20:40, Первый канал

Панама — Тунис: 20:45, Матч ТВ

Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.

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