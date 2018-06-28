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    Томас МюллерНациональная трагедия
    Короче, ЧМ. 27 и 28 июня
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    Короче, ЧМ. 27 и 28 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Сборная Бразилии Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики Сборная Мексики Сборная Швеции Сборная Южной Кореи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Англии Футбол Англии Сборная Бельгии Сборная Панамы Сборная Туниса Сборная Сенегала Сборная Колумбии Сборная Японии Сборная Польши Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Марио Гомес едет домой раньше времени. Сильно раньше
    Марио Гомес едет домой раньше времени. Сильно раньше
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    Что вчера?

    Группы E и F заканчивали групповой этап. И это было сенсационно.

    В 17:00 начинали в F. Мексика играла со Швецией и должна была не проиграть, чтобы точно выйти в плей-офф. Швеция, напротив, точно должна была выигрывать, чтобы пройти самой.

    Но в итоге чудо: Швеция выиграла 3:0 (фото, видео), но 1/8 вышли обе, потому как в параллельном матче реализовался самый невероятный сценарий: Германия, которой нужна была победа, проиграла Южной Корее 0:2 и сложила с себя полномочия чемпионов мира (фото, видео).

  • Национальная трагедия
  • Сенсационная победа сборной Южной Кореи над Германией на ЧМ — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Больше этот ЧМ сможет удивить только если его выиграет Россия.

    Вечером же играли в E. Сербии, чтобы пройти дальше, нужно было обыгрывать Бразилию, но ничего не получилось, проигрыш 0:2 (фото, видео).

    В параллельной игре Швейцария и Коста-Рика повеселили публику боевой ничьей 2:2 (фото, видео).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Определился еще один кусочек сетки плей-офф: Бразилия — Мексика (2 июля) и для фанатов буквы «ш» — Швеция — Швейцария (3 июля).

    Что еще?

    Чемпионы мира вылетели, заняли последнее место в группе — этого разве мало?

  • Окей, вот тут много чего еще:
  • Дневник ЧМ-2018. Вылет Германии, бразильcкое злорадство и скоростной мексиканец

    • А что сегодня?

    Сегодня завершится групповой этап, так-то.

    В 17:00 ребус «как трем командам занять два места в плей-офф» попробуют решить в группе H. Сенегал, Колумбия и Япония отцепят третьего-лишнего. В роли статистов — уже вылетевшая Польша.

  • И что, там прям такая интрига?
  • Вообще: Япония, Сенегал и Колумбия совсем запутались

    • А в 21:00 группа G. Тут интрига минимальна: у Англии с Бельгией по 6 очков, они и решат, кто станет первым, кто вторым в очном матче. А Панама с Тунисом попробуют не стать последними, но кому-то придется.

    К Бельгии присмотритесь внимательнее. Есть мнение, что они вполне могут занять место Германии (не нынешнее, а четырехлетней давности).

  • Я совершил большую ошибку и не делал ставки, как быть?
  • Исправляться! Наши прогнозы: Япония — Польша, Сенегал – Колумбия, Панама — Тунис, Англия — Бельгия

    • Готовь котлету! Где покажут?

    Сенегал — Колумбия: 16:45, Матч ТВ
    Япония — Польша: 16:40, Первый канал
    Англия — Бельгия: 20:40, Первый канал
    Панама — Тунис: 20:45, Матч ТВ

    Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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