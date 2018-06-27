Короче, ЧМ. 26 и 27 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Групповой этап заканчивали еще две группы: С и D. И развязка была очень разной.

Группа C. Ничего скучнее на этом ЧМ не было. Мало того, что интриги не получилось, так еще и Дания с Францией, вышедшие в 1/8, сделали на турнире первую нулевую ничью (фото, видео).

В параллельной игре Перу выиграла у Австралии 2:0 (фото, видео). Но всем было плевать.

Группа D. А здесь была жара. Главная интрига — выход сборной Аргентины. Ей надо было побеждать Нигерию и надеяться, что Исландия не выиграет крупнее у Хорватии.

Еще за 5 минут до конца все было в подвешенном состоянии, как Маркос Рохо, бывший игрок «Спартака», принес аргентинцам победу 2:1 (фото, видео) и выход из группы.

К тому же, Хорватия, которая могла бы сыграть хитро, отцепив Аргентину, сыграла правильно, и выиграла у Исландии 2:1 (фото, видео).

И да, первый гол Аргентины в игре забил Лео Месси. Он смог.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Таким образом, определились половина турнирной сетки. 30 июня: Франция — Аргентина, Уругвай — Португалия, 1 июля: Испания — Россия, Хорватия — Дания.

Это всё?

Нет. Диего Марадона, звезда мирового и аргентинского футбола, переусердствовал с танцами или чем-то еще на трибуне и загремел в больницу. Что с ним точно — пока не знаем, но надеемся, что ничего такого, чего бы с ним еще не происходило.

Что сегодня?

Третий тур доберется до групп E и F. И там интрига обещает много веселого.

Группа F. В 17:00 начнут играть Мексика — Швеция и Южная Корея — Германия. У Мексики 6 очков, у Германии и Швеции по 3, у Кореи — 0.

В теории, шансы на выход не потеряла даже Южная Корея. А Мексика, одержавшая две победы, тоже еще может пролететь (ну, совсем фантастика, но это возможно). И, конечно, главный вопрос — судьба сборной Германии.

Расклады в группе F Германия еще может не выйти из группы

Группа E. Тут на два места в 1/8 претендуют три команды — Коста-Рика уже отвалилась. У остальных: Бразилия и Швейцария по 4 очка, Сербия — 3.

Расклады в группе E Сербам придется играть на победу с бразильцами

В 21:00 Швейцария сыграет с немотивированной Коста-Рикой, а Сербия с Бразилией (и это точно будет матч-огонь).

Где смотреть?

Мексика — Швеция: 16:45. Матч ТВ

Южная Корея — Германия: 16:40, Первый канал

Швейцария — Коста-Рика: 20:45, Матч ТВ

Сербия — Бразилия: 20:40, Первый канал

Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.

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