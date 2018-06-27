Короче, ЧМ. 26 и 27 июня

Что вчера?
Групповой этап заканчивали еще две группы: С и D. И развязка была очень разной.
Группа C. Ничего скучнее на этом ЧМ не было. Мало того, что интриги не получилось, так еще и Дания с Францией, вышедшие в 1/8, сделали на турнире первую нулевую ничью (фото, видео).
В параллельной игре Перу выиграла у Австралии 2:0 (фото, видео). Но всем было плевать.
Группа D. А здесь была жара. Главная интрига — выход сборной Аргентины. Ей надо было побеждать Нигерию и надеяться, что Исландия не выиграет крупнее у Хорватии.
Еще за 5 минут до конца все было в подвешенном состоянии, как Маркос Рохо, бывший игрок «Спартака», принес аргентинцам победу 2:1 (фото, видео) и выход из группы.
К тому же, Хорватия, которая могла бы сыграть хитро, отцепив Аргентину, сыграла правильно, и выиграла у Исландии 2:1 (фото, видео).
И да, первый гол Аргентины в игре забил Лео Месси. Он смог.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Таким образом, определились половина турнирной сетки. 30 июня: Франция — Аргентина, Уругвай — Португалия, 1 июля: Испания — Россия, Хорватия — Дания.
Это всё?
Нет. Диего Марадона, звезда мирового и аргентинского футбола, переусердствовал с танцами или чем-то еще на трибуне и загремел в больницу. Что с ним точно — пока не знаем, но надеемся, что ничего такого, чего бы с ним еще не происходило.
Что сегодня?
Третий тур доберется до групп E и F. И там интрига обещает много веселого.
Группа F. В 17:00 начнут играть Мексика — Швеция и Южная Корея — Германия. У Мексики 6 очков, у Германии и Швеции по 3, у Кореи — 0.
В теории, шансы на выход не потеряла даже Южная Корея. А Мексика, одержавшая две победы, тоже еще может пролететь (ну, совсем фантастика, но это возможно). И, конечно, главный вопрос — судьба сборной Германии.
Группа E. Тут на два места в 1/8 претендуют три команды — Коста-Рика уже отвалилась. У остальных: Бразилия и Швейцария по 4 очка, Сербия — 3.
В 21:00 Швейцария сыграет с немотивированной Коста-Рикой, а Сербия с Бразилией (и это точно будет матч-огонь).
Где смотреть?
Мексика — Швеция: 16:45. Матч ТВ
Южная Корея — Германия: 16:40, Первый канал
Швейцария — Коста-Рика: 20:45, Матч ТВ
Сербия — Бразилия: 20:40, Первый канал
Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.
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