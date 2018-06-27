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    Лионель МессиМесси становится похож на самого себя
    Короче, ЧМ. 26 и 27 июня
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  • 23:12
    • Месси – лучший игрок матча с Нигерией
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    Короче, ЧМ. 26 и 27 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Исландии Сборная Хорватии Сборная Нигерии Сборная Аргентины Сборная Дании Сборная Франции Футбол Франции Сборная Австралии Сборная Перу Сборная Мексики Сборная Швеции Сборная Южной Кореи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Сербии Сборная Бразилии Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Лионель Месси все же втащил Аргентину в пллей-офф
    Лионель Месси все же втащил Аргентину в пллей-офф
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    Что вчера?

    Групповой этап заканчивали еще две группы: С и D. И развязка была очень разной.

    Группа C. Ничего скучнее на этом ЧМ не было. Мало того, что интриги не получилось, так еще и Дания с Францией, вышедшие в 1/8, сделали на турнире первую нулевую ничью (фото, видео).

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    • В параллельной игре Перу выиграла у Австралии 2:0 (фото, видео). Но всем было плевать.

    Группа D. А здесь была жара. Главная интрига — выход сборной Аргентины. Ей надо было побеждать Нигерию и надеяться, что Исландия не выиграет крупнее у Хорватии.

    Еще за 5 минут до конца все было в подвешенном состоянии, как Маркос Рохо, бывший игрок «Спартака», принес аргентинцам победу 2:1 (фото, видео) и выход из группы.

  • Месси становится похож на самого себя
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  • Сегодня

    • К тому же, Хорватия, которая могла бы сыграть хитро, отцепив Аргентину, сыграла правильно, и выиграла у Исландии 2:1 (фото, видео).

    И да, первый гол Аргентины в игре забил Лео Месси. Он смог.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Таким образом, определились половина турнирной сетки. 30 июня: Франция — Аргентина, Уругвай — Португалия, 1 июля: Испания — Россия, Хорватия — Дания.

  • Хочу подробностей!
  • Дневник ЧМ-2018. Спасение Аргентины, французская тоска и безумный Марадона

    • Это всё?

    Нет. Диего Марадона, звезда мирового и аргентинского футбола, переусердствовал с танцами или чем-то еще на трибуне и загремел в больницу. Что с ним точно — пока не знаем, но надеемся, что ничего такого, чего бы с ним еще не происходило.

  • Дорожками ЧМ. Диего Марадона в России
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  • Сегодня

    • Что сегодня?

    Третий тур доберется до групп E и F. И там интрига обещает много веселого.

    Группа F. В 17:00 начнут играть Мексика — Швеция и Южная Корея — Германия. У Мексики 6 очков, у Германии и Швеции по 3, у Кореи — 0.

    В теории, шансы на выход не потеряла даже Южная Корея. А Мексика, одержавшая две победы, тоже еще может пролететь (ну, совсем фантастика, но это возможно). И, конечно, главный вопрос — судьба сборной Германии.

  • Расклады в группе F
  • Германия еще может не выйти из группы

    • Группа E. Тут на два места в 1/8 претендуют три команды — Коста-Рика уже отвалилась. У остальных: Бразилия и Швейцария по 4 очка, Сербия — 3.

  • Расклады в группе E
  • Сербам придется играть на победу с бразильцами

    • В 21:00 Швейцария сыграет с немотивированной Коста-Рикой, а Сербия с Бразилией (и это точно будет матч-огонь).

  • Раз такое дело, а не сделать ли ставку?
  • Еще как сделать! Прогнозы: Мексика — Швеция, Южная Корея – Германия, Сербия — Бразилия, Швейцария — Коста-Рика

    • Где смотреть?

    Мексика — Швеция: 16:45. Матч ТВ
    Южная Корея — Германия: 16:40, Первый канал
    Швейцария — Коста-Рика: 20:45, Матч ТВ
    Сербия — Бразилия: 20:40, Первый канал

    Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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