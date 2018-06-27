Марадону госпитализировали после матча Нигерия — Аргентина

Бывшему полузащитнику сборной Аргентиныпотребовалась госпитализация после матча ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина ( 1:2 ).

Марадоне стало плохо в ложе VIP, ему была вызвана скорая, которая госпитализировала аргентинца.

На фото и видео произошедшего видно, что 57-летний Марадона едва переставляет ноги, пока его ведут из ложи до дивана. Диагноз пока не известен.

Диего Марадоне стало плохо после матча Нигерия — Аргентина

За несколько минут до этого Марадона бурно праздновал победный гол Маркоса Рохо, который вывел Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018. Аргентинец пустился в пляс с болельщицей сборной Нигерии.

Поведение Марадоны на стадионах в России не в первый раз привлекает всеобщее внимание. Как правило, звезда мирового футбола активно ведет себя на трибунах и показывает неприличные жесты соперникам.

На первом матче в Москве Марадона на стадионе курил сигару, за что потом был вынужден извиниться. 0