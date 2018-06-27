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    ЧМ-2018. Нигерия — Аргентина 1:2Фотогалерея: ЧМ-2018. Нигерия — Аргентина 1:2
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    Марадону госпитализировали после матча Нигерия — Аргентина

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    Бывшему полузащитнику сборной Аргентины Диего Марадоне потребовалась госпитализация после матча ЧМ-2018 Нигерия — Аргентина (1:2).

    Диего Марадона
    Диего Марадона
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    Марадоне стало плохо в ложе VIP, ему была вызвана скорая, которая госпитализировала аргентинца.

    На фото и видео произошедшего видно, что 57-летний Марадона едва переставляет ноги, пока его ведут из ложи до дивана. Диагноз пока не известен.

    Диего Марадоне стало плохо после матча Нигерия — Аргентина

    За несколько минут до этого Марадона бурно праздновал победный гол Маркоса Рохо, который вывел Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018. Аргентинец пустился в пляс с болельщицей сборной Нигерии.

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    На первом матче в Москве Марадона на стадионе курил сигару, за что потом был вынужден извиниться. 0

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