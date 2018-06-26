Нигерия — Аргентина 1:2, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы D, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1.

Счет на 14-й минуте открыл Лионель Месси, который обработал дальний заброс от Эвера Банеги, ворвался в штрафную площадь и точно пробил в верхний дальний угол.

Тот же Месси мог оформить дубль спустя двадцать минут, когда после его удара со штрафного мяч попал в штангу.

Африканцы отыгрались на 51-й минуте благодаря спорному пенальти, который реализовал Виктор Мозес.

После этого Нигерия стала действовать на контратаках и имела несколько хороших моментов для взятия ворот. На 75-й минуте у арбитра был повод назначить еще один пенальти в ворота Аргентины за игру рукой Маркоса Рохо. Впрочем, даже после просмотра видеоповтора он этого не сделал.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

А на 86-й минуте аргентинцам удалось вырвать победу. Габриэль Меркадо подключился к атаке и вырезал подачу на 11-метровую отметку, а Рохо с лета вогнал мяч в нижний угол.

Благодаря этой победе Аргентина заняла второе место в турнирной таблице (4 очка) и вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой Франции. Нигерия с тремя баллами стала третьей.