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    Сборная Аргентины вырвала победу у команды Нигерии

    Нигерия — Аргентина 1:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Нигерии Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Маркос Рохо и Лионель Месси
    Маркос Рохо и Лионель Месси
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    Встреча группы D, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1.

    Счет на 14-й минуте открыл Лионель Месси, который обработал дальний заброс от Эвера Банеги, ворвался в штрафную площадь и точно пробил в верхний дальний угол.

  • ЧМ-2018. Нигерия — Аргентина 1:2
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    • Тот же Месси мог оформить дубль спустя двадцать минут, когда после его удара со штрафного мяч попал в штангу.

    Африканцы отыгрались на 51-й минуте благодаря спорному пенальти, который реализовал Виктор Мозес.

    После этого Нигерия стала действовать на контратаках и имела несколько хороших моментов для взятия ворот. На 75-й минуте у арбитра был повод назначить еще один пенальти в ворота Аргентины за игру рукой Маркоса Рохо. Впрочем, даже после просмотра видеоповтора он этого не сделал.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    А на 86-й минуте аргентинцам удалось вырвать победу. Габриэль Меркадо подключился к атаке и вырезал подачу на 11-метровую отметку, а Рохо с лета вогнал мяч в нижний угол.

    Благодаря этой победе Аргентина заняла второе место в турнирной таблице (4 очка) и вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой Франции. Нигерия с тремя баллами стала третьей.

    ЧМ-2018. Группа D
    Нигерия – Аргентина – 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – 14 Месси, 1:1 – 51, пенальти Мозес, 1:2 – 86 РохоНигерия: Узохо, Балогун, Омеруо (Ивоби, 90), Идову, Трост-Эконг, Мозес, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса (Нванкво, 90+2), Ихеаначо (Игало, 46)Аргентина: Армани, Рохо, Отаменди, Тальяфико (Агуэро, 80), Маскерано, Перес (Павон, 61), Банега, Ди Мария (Меса, 72), Меркадо, Месси, ИгуаинПредупреждения: Балогун (32), Маскерано (49), Банега (64), Оби Микел (90+1), Месси (90+4)
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