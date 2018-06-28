ЧМ-2018. Япония — Польша: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Отметим, что хавбек «Боруссии» Синдзи Кагава остался в запасе.
Япония: Кавасима, Нагатомо, Х. Сакаи, Макино, Г. Сакаи, Йосида, Сибасаки, Усами, Ямагучи, Окадзаки, Муто
Польша: Фабиански, Енджейчик, Беднарек, Глик, Берешинськи, Гуральски, Крыховяк, Гросицки, Зелиньски, Кужава, Левандовски
Встреча пройдет в Волгограде. Начало матча — в 17.00. Главный арбитр встречи — Янни Сиказве из Замбии.
Напомним, в группе Н у Японии и Сенегала — по 4 очка, у Колумбии — 3 очка, у Польши — 0 очков.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение сборной Польши. Коэффициент на ее победу — 2,78. На победу Японии можно поставить с коэффициентом 2,84. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0