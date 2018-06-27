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    Пенальти помог Коста-Рике вырвать ничью у Швейцарии

    Швейцария — Костарика 2:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью (2:2) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Костариканцы заработали первое и последнее очко на ЧМ-2018
    Костариканцы заработали первое и последнее очко на ЧМ-2018
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    Матч группы Е проходил в Нижнем Новгороде. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции.

    Первый момент создали костариканцы: Янн Зоммер парировал удар Жоэля Кэмпбелла издали, а затем удар головой соперника с близкой дистанции. В середине тайма Перес Гусман пробивал из-за пределов штрафной — мяч угодил в перекладину ворот.

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  • 19/06/2018

    • Швейцарцы сумели ответить голом на 31-й минуте: Джердан Шакири навесил с фланга, а Блерим Джемаили после скидки партнера расстрелял ворота Кейлора Наваса.

  • ЧМ-2018. Швейцария — Коста-Рика 2:2
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    • После перерыва «Лос Тикос» увеличили давление на ворота европейцев и сравняли счет. Кендалл Уостон отправил мяч в угол ворот после навеса партнера на 56-й минуте. В самой концовке швейцарцы после ряда нереализованных моментов вышли вперед, когда Йосип Дрмич точно пробил в касание после прострела с фланга.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В самой концовке встречи Коста-Рика заработала пенальти, но арбитр воспользовался помощью системы видеоповтора и отменил наказание. На второй добавленной минуте Жоэль Кэмпбелл повторно заработал 11-метровый, который реализовал Брайан Руис — мяч после перекладины срикошетил в сетку ворот от спины вратаря.

    По итогам группового этапа в квартете F в плей-офф вышли Бразилия и Швейцария, а Сербия и Коста-Рика покинули турнир.

    Чемпионат мира-2018. Группа Е
    Швейцария — Коста-Рика — 2:2
    Голы: Дземаили, 31, Дрмич, 88 — Уостон, 56, Руис, 90+3 (с пенальти)Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес, Джака, Берами (Закария, 60), Шакири (Ланг, 81), Дземаили, Эмболо, Гавранович (Дрмич, 69)Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Уостон, Гамбоа (Смит, 90+3), Борхес, Гусман (Азофейфа, 90+1), Овьедо, Руис, Кэмпбел, Колиндрес (Уоллас, 81)Предупреждения: Лихтштайнер, Закария, Шер — Гамбоа, Кэмпбелл, Уостон
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