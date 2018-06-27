Швейцария — Костарика 2:2, обзор матча

Сборныесыграли вничью (2:2) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Матч группы Е проходил в Нижнем Новгороде. Главный арбитр встречи — Клеман Тюрпен из Франции.

Первый момент создали костариканцы: Янн Зоммер парировал удар Жоэля Кэмпбелла издали, а затем удар головой соперника с близкой дистанции. В середине тайма Перес Гусман пробивал из-за пределов штрафной — мяч угодил в перекладину ворот.

Швейцарцы сумели ответить голом на 31-й минуте: Джердан Шакири навесил с фланга, а Блерим Джемаили после скидки партнера расстрелял ворота Кейлора Наваса.

После перерыва «Лос Тикос» увеличили давление на ворота европейцев и сравняли счет. Кендалл Уостон отправил мяч в угол ворот после навеса партнера на 56-й минуте. В самой концовке швейцарцы после ряда нереализованных моментов вышли вперед, когда Йосип Дрмич точно пробил в касание после прострела с фланга.

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В самой концовке встречи Коста-Рика заработала пенальти, но арбитр воспользовался помощью системы видеоповтора и отменил наказание. На второй добавленной минуте Жоэль Кэмпбелл повторно заработал 11-метровый, который реализовал Брайан Руис — мяч после перекладины срикошетил в сетку ворот от спины вратаря.

По итогам группового этапа в квартете F в плей-офф вышли Бразилия и Швейцария, а Сербия и Коста-Рика покинули турнир.