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    Кавасима: Хочу выручить сборную Японии в игре с поляками

    Сборная Японии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вратарь сборной Японии по футболу Эйдзи Кавасима заявил, что хочет выручить своих партнеров в игре чемпионата мира с командой Польши и добыть необходимый результат.

    Эйдзи Кавасима
    Эйдзи Кавасима
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    Сборная Японии сыграет с командой Польши в матче третьего раунда чемпионата мира 28 июня. Польские футболисты потеряли шансы сыграть в 1/8 финала, японские по-прежнему сохраняют возможность занять одно из двух первых мест в группе.

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    • «Сборная Польши – очень организованная команда. Нам надо будет очень плотно играть с Робертом Левандовским, держать его. Надеюсь, что Левандовский не будет бить нам пенальти в этой встрече.

    Благодарен моим партнерам по сборной: они выручали меня в прошлых играх, а я хочу сделать это в игре с поляками.

    Прежде мы проявляли бойцовский дух, сейчас же мы настроены очень позитивно перед игрой с командой Польши», — цитирует Кавасиму «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В среду в Волгограде столбик термометра поднимался до 38 градусов, в четверг также ожидается жаркая погода.

    «Думаю, что обе команды будут в одинаковых условиях завтра», — сказал Кавасима. 0

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