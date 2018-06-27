Сон Хын Мин: Корейские футболисты заслужили победу над немцами

Нападающий сборной Южной Кореизаявил, что футболисты его команды заслужили победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира.

Действующие чемпионы мира немцы в среду в Казани проиграли команде Южной Кореи со счетом 0:2 и завершили выступление на турнире в России, заняв четвертое место в группе.

«У нас на этом чемпионате отсутствовало много игроков из-за травм, но мы сыграли и за них тоже. Я счастлив, что у меня есть такие партнеры.

Наши футболисты здорово здесь играли. Сегодня мне посчастливилось забить, но мне просто нужно было бежать после такого прекрасного паса.

Эта победа очень важна для нас и наших фанатов, мы заслужили эту победу.

Мы поняли, что остались без плей-офф только после игры, поэтому было столько эмоций. Но мы сделали все что могли», — сказал Сон Хын Мин агентству «Р-спорт». 0