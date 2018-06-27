Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира

Сборнаяпосле поражения от(0:2) впервые в истории не преодолела первый групповой турнир чемпионата мира.

Сборная Германии заняла последнее место в группе F GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

В прошлом немецкая сборная вылетела с мундиаля после первого раунда (поражение в 1934-м от Швейцарии в 1/8 финала) и однажды не попала в плей-офф (в 1982-м стала третьей во втором групповом турнире).

Кроме того, Германия стала четвертой сборной, владеющей титулом, которая не вышла в плей-офф уже на следующем ЧМ. Только бразильцам удалось выйти в плей-офф на чемпионате мира-2006. Провально также выступили Испания (2014), Франция (2002) и Италия (2010). 0