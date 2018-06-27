ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Южная Корея — Германия 2:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Южная Корея — Германия 2:0
  • 19:05
    • Германия уступила Южной Корее и покинула чемпионат мира
  • 18:53
    • Швеция разгромила Мексику и вместе с ней вышла в 1/8 финала ЧМ
  • 16:44
    • Месси поселится в отеле с видом на огромный портрет Роналду
  • 19:33
    • Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира
  • 18:24
    • «Милан» исключен из еврокубков на один сезон
    Все новости спорта

    Германия уступила Южной Корее и покинула чемпионат мира

    Южная Корея — Германия 2:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Южной Кореи Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2 в поединке третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Корейцы забили дважды
    Корейцы забили дважды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч проходил в Казани. Главный арбитр встречи — Марк Гейгер из США.

    Действующие чемпионы мира в первом тайме гораздо чаще владели мячом, но создать голевые моменты во владениях корейцев не удавалось.

    Южная Корея, в свою очередь, остро контратаковала. Активно вел команду вперед Сон Хын Мин, ударам которого не хватало точности. В одном из эпизодов корейцы заработали штрафной, после исполнения которого Мануэль Нойер выронил мяч из перчаток и спас команду от гола в последний момент.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Самый реальный шанс у Германии был на 40-й минуте, когда Матс Хуммельс получил мяч в нескольких метрах от линии ворот и пробил в борьбе с защитниками — вратарь отразил удар.

    После перерыва немцы продолжили владеть преимуществом и создали несколько опасных моментов благодаря навесам Джошуа Киммиха, но вратарь уверенно вступал в игру и не позволил сопернику забить.

    При этом чемпионы мира допускали много брака, а корейцы, в свою очередь, успешно убегали в контратаки, на одной из которых удалось забить в самой концовке встречи: Ким Ен Вон принял мяч в метре от ворот и нанес точный удар. Арбитр зафиксировал офсайд, но затем посмотрел повтор и указал на центр поля.

  • ЧМ-2018. Южная Корея — Германия 2:0
  • 59 фото
  • Сегодня

    • В последние минуты вперед пошел даже Мануэль Нойер, чем корейцы воспользовались. Мяч был отправлен в сторону пустых ворот, а Сон Хын Мин его догнал и отправил в сетку.

    Южная Корея набрала три очка и заняла третье место в группе F. Германия, в свою очередь, с разницей мячей -2 стала последней. В плей-офф вышли Швеция и Мексика.

    Чемпионат мира-2018. Группа F
    Южная Корея — Германия — 2:0
    Голы: Ким Ен Гвон, 90+4, Сон Хын Мин, 90+6Южная Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Юн Ен Сонь, Чан Хен Су, Хон Чхоль, Ким Ен Гвон, Мун Сон Мин (Чу Се Джон, 69), Ку Ча Чхоль (Хван Хи Чхан, 56) (Пак Чу Хо, 79), Чон У Ен, Ли Джэ Сон, Сон Хын МинГермания: Нойер, Киммих, Хуммельс, Зюле, Гектор (Брандт, 78), Хедира (Гомес, 59), Кроос, Ройс, Озил, Горецка (Мюллер, 62), ВернерПредупреждения: Чон У Ен, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин
    0
    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси становится похож на самого себя
  • 02:09
    •
  • Прогноз
  • Сербия — Бразилия
  • 1,88
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы и сербы порадуют голами
  • Сербия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли Коста-Рика забить в России?
  • Швейцария — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Бразилии пора заявить о себе
  • Сербия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Месси становится похож на самого себяРеакция спортивных СМИ на выход Аргентины в плей-офф ЧМ-2018 02:090
  • 14:49
    • Попов надеется подписать полноценный контракт с «Рубином»
  • 14:11
    • Игнашевич: У Испании есть серьезный козырь
  • 16:54
    • Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
    Фотогалерея ЧМ-2018. Мексика — Швеция 0:3Сборная Швеции разгромила Мексику на ЧМ-2018 3:0. Обе команды вышли в 1/8 финала. Лучшие фото 19:38
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чемпион продолжит защиту своего титула
  • 3,63
    •
  • 19:29
    • Осенью сборная России сырает в Ростове, Калининграде и Сочи
  • 19:15
    • Тренер сборной Панамы: Мечтаем обыграть Тунис и вписать в историю наши имена
  • 18:35
    • Кавасима: Хочу выручить сборную Японии в игре с поляками
    Сборная Туниса на самом успешном для себя ЧМ-1978 в Аргентине Футбол Кто к нам с мячом придет? ТунисПервая команда из Африки, победившая на чемпионате мира, 21-летний капитан Хатем Трабелси, легенда Тарак Дхиаб и три подряд мундиаля. История сборной Туниса на чемпионатах мира по футболу 12:020
  • 15:51
    • Рохо: Месси — лучший капитан в мире
  • 15:09
    • «Ливерпуль» представил Кейта
  • 14:27
    • Лев сохранит работу в сборной Германии после ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие