Южная Корея — Германия 2:0, обзор матча

Сборнаяуступиласо счетом 0:2 в поединке третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Матч проходил в Казани. Главный арбитр встречи — Марк Гейгер из США.

Действующие чемпионы мира в первом тайме гораздо чаще владели мячом, но создать голевые моменты во владениях корейцев не удавалось.

Южная Корея, в свою очередь, остро контратаковала. Активно вел команду вперед Сон Хын Мин, ударам которого не хватало точности. В одном из эпизодов корейцы заработали штрафной, после исполнения которого Мануэль Нойер выронил мяч из перчаток и спас команду от гола в последний момент.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Самый реальный шанс у Германии был на 40-й минуте, когда Матс Хуммельс получил мяч в нескольких метрах от линии ворот и пробил в борьбе с защитниками — вратарь отразил удар.

После перерыва немцы продолжили владеть преимуществом и создали несколько опасных моментов благодаря навесам Джошуа Киммиха, но вратарь уверенно вступал в игру и не позволил сопернику забить.

При этом чемпионы мира допускали много брака, а корейцы, в свою очередь, успешно убегали в контратаки, на одной из которых удалось забить в самой концовке встречи: Ким Ен Вон принял мяч в метре от ворот и нанес точный удар. Арбитр зафиксировал офсайд, но затем посмотрел повтор и указал на центр поля.

В последние минуты вперед пошел даже Мануэль Нойер, чем корейцы воспользовались. Мяч был отправлен в сторону пустых ворот, а Сон Хын Мин его догнал и отправил в сетку.

Южная Корея набрала три очка и заняла третье место в группе F. Германия, в свою очередь, с разницей мячей -2 стала последней. В плей-офф вышли Швеция и Мексика.