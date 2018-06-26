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    Сон Хын Мин: Постараемся не дать немцам сыграть в свой футбол

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    Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы добиться положительного результата в матче чемпионата мира с командой Германии.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин
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    Сборная Южной Кореи в среду проведет свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира против немцев. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

    «Сборная Германии – это самый серьезный соперник, который может попасться. Для меня это очень важное событие, ведь я сам начинал в бундеслиге.

    Я мечтаю о положительном результате. Никто не думал, что мексиканцы обыграют немцев, так что можем и мы.

    Мы сделаем все возможное, постараемся быть более точными в передачах и ударах. Постараемся не дать сыграть немцам в свой футбол.

    Немцы сильнее, но нам в голове нужно держать, что мы можем победить. Индивидуально их игроки намного сильнее, но нам нужно сыграть командой, чтобы нас было не в чем упрекнуть», — цитирует игрока «Р-Спорт».

    Сон Хын Мин впервые сыграл на чемпионате мира четыре года назад, когда корейцы набрали лишь одно очко, сыграв вничью с россиянами.

    «По сравнению с чемпионатом мира в Бразилии есть большая разница. Я на 4 года старше, я был очень самоуверенным, я думал, что мы можем выиграть все матчи. Я был еще незрелым футболистом», — отметил Сон Хынмин.

    Нападающий сборной Южной Кореи рассказал, что заплакал после проигранного команде Мексики (1:2) матча группового этапа чемпионата мира из-за обиды на несправедливый результат.

    «Для меня большая честь выступать на чемпионате мира. Я представляю народ Кореи и не хочу проиграть.

    Мне было очень обидно после предыдущего матча, потому что мы играли хорошо, но не достигли нужного результата, поэтому я заплакал», — сказал Сон Хын Мин. 0

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