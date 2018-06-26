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    ФИФА не оставит без внимания неявку Салаха на пресс-конференцию

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА Сборная Египта Между тем Календарь и таблицы ЧМ-2018
    ФИФА разберется в ситуации с неявкой нападающего Мохаммеда Салаха на пресс-конференцию после матча ЧМ-2018 между сборными Египта и Саудовской Аравии (1:2).

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах
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    Салах, признанный лучшим игроком матча, не явился на послематчевую пресс-конференцию после встречи третьего тура группового этапа, в которой египтяне проиграли со счетом 1:2, а нападающий отметился голом. Главный тренер команды Эктор Купер сообщил, что Салаху потребовалась помощь врачей.

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    • «Мы получили информацию, что Салах не посетил пресс- конференцию, будучи признанным лучшими игроком матча. Мы разберемся в ситуации в соответствии с действующими правилами», – сказал официальный представитель ФИФА, чьи слова приводит ТАСС.

    Согласно регламенту ЧМ, после каждой игры на пресс-конференции должны быть представлены главные тренеры команд и лучший футболист матча. 0

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