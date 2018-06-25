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    «Наполи» отказался от приобретения бывшего игрока «Зенита»

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    «Наполи» отказался от приобретения полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витселя, которого китайский клуб был готов включить в сделку по переходу хавбека неаполитанцев Марека Гамшика.

    Аксель Витсель
    Аксель Витсель
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    «Я хотел 35 миллионов евро, все говорили о 30 миллионах, а затем они предложили мне 15 миллионов и еще своего игрока. И если вы спросите меня о футболистах, уехавших в Китай, то я скажу, что они забывают, как играть в Италии и Европе. Если они не предложат мне 30 миллионов евро до понедельника, эта сумма вырастет до 40 миллионов евро», — сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

    Напомним, Витсель известен в России по выступлением за «Зенит». В настоящее время бельгиец выступает на чемпионате мира в России, где завоевал со своей командой выход в 1/8 финала.

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