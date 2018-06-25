Торрейра: Постарались в матче с Россией решить все как можно быстрее

Полузащитник сборной Уругваязаявил, что команда постаралась как можно быстрее свести матч с командой России на чемпионате мира по футболу в свою пользу.

Сборная России в понедельник проиграла команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу, выйдя в 1/8 финала со второго места.

«Было сложно, потому что у сборной России был очень насыщенный центр поля. Но мы постарались решить все как можно быстрее, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Да, последние два матча проходили в сильную жару, но мы же для того и тренируемся, чтобы привыкать к погоде.

Я счастлив, что мы вышли из группы с 1-го места, но нужно и дальше стараться показывать свой максимум», — сказал Торрейра изданию «Р-Спорт».