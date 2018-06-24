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    Япония — Сенегал: Мане и Кагава — в старте

    ЧМ-2018. Япония — Сенегал: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Японии Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч группового чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные Японии и Сенегала.

    Садио Мане
    Садио Мане
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    Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако.

    Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Поединок второго тура группы H пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 18:00. Главный арбитр матча — Джанлука Рокки из Италии.

    Позже в этом квартете состоится еще один матч — Польша сразится с Колумбией (прогноз).

    Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Сенегала. Коэффициент на ее триумф — 2,60. Победа Японии оценивается в среднем в 3,05. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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