Неймар оскорбил Тиаго Силву во время матча против Коста-Рики

Защитникзаявил, что нападающий «пентакампеонов»оскорбил его во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против

«Меня расстроило поведение Неймара. Он оскорбил меня, когда я вернул мяч согласно принципам фэйр-плей. Но я считаю, что был прав, поскольку этот эпизод не привел был к забитому мячу в ворота соперника. Это даже сэкономило нам время. Я отнесся к этому спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне», — цитирует Тиаго Силву Globoesporte.

Напомним, Бразилия обыграла Коста-Рику со счетом 2:0, дважды забив в компенсированное время.