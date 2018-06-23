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    Крстаич: Сборная Сербии была ограблена, арбитра нужно судить в Гааге

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    Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич заявил, что работу арбитров, которые судили матч группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии (1:2) необходимо разбирать в гаагском суде.

    Младен Крстаич
    Младен Крстаич
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    Во втором тайме нападающий сборной Сербии Александар Митрович упал в штрафной соперника, борясь за верховой мяч, когда его с двух сторон придерживали швейцарские защитники.

    Арбитр Феликс Брых не стал назначать пенальти и не обратился к помощи видеоассистентов.

    «Мы вчера были ограблены. Это произошло на глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров на матче надо разбирать в гаагском суде.

    Но я не хочу перекладывать вину на других — я виноват в поражении. При счете 1:1 мы хотели одержать победу и поэтому шли вперёд.

    Получили контратаку, и вместо 4 очков после двух туров у нас только два. Что ж, теперь нам предстоит сделать невозможное — обыграть Бразилию.

    Но у нас есть несколько дней на подготовку, чтобы прийти в себя после такого обидного поражения. У всех есть слабые места, и бразильцы не исключение», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    В заключительном матче группового этапа сербы сыграют с бразильцами.

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