Смольников: Глупо заранее выбирать соперника по плей-офф

Защитникзаявил, что команда пока не думает о плей-офф ЧМ-2018.

«Наш настрой на Уругвай? Это же чемпионат мира. Для некоторых этот турнир пройдет раз в карьере. Не сомневайтесь, мы отдадим все силы, чтобы победить. Думаю, их следующий матч будет отличаться от предыдущих. И мы, и они будем стараться выиграть. Уругвай — очень сильная команда с хорошими игроками.

В любом случае про плей-офф пока не думаем. Еще ничего не решено, все определится в последний игровой день. Глупо заранее выбирать соперника», — цитирует Смольникова «Чемпионат».

«Что касается предложений проверить нас на допинг, мы просто очень хорошо подготовились в Австрии. В прошлом году мы тоже себя неплохо чувствовали на Кубке конфедераций, а сейчас — улучшили показатели, и это дало результат», — добавил защитник российской сборной.

Напомним, Россия и Уругвай сыграют в третьем туре группового этапа 25 июня. Матч пройдет в Самаре.