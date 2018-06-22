ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе СампаолиПриговор для Сампаоли. Как Аргентина провалилась с Хорватией
    Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 16:13
    • «Анжи» официально вернулся в РФПЛ
  • 16:04
    • РФПЛ проголосовала за реформу Кубка России
  • 15:48
    • Бразилия не смогла забить Коста-Рике в первом тайме
  • 15:28
    • Смольников: Глупо заранее выбирать соперника по плей-офф
    Все новости спорта

    Смольников: Глупо заранее выбирать соперника по плей-офф

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной России Игорь Смольников заявил, что команда пока не думает о плей-офф ЧМ-2018.

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Наш настрой на Уругвай? Это же чемпионат мира. Для некоторых этот турнир пройдет раз в карьере. Не сомневайтесь, мы отдадим все силы, чтобы победить. Думаю, их следующий матч будет отличаться от предыдущих. И мы, и они будем стараться выиграть. Уругвай — очень сильная команда с хорошими игроками.

    В любом случае про плей-офф пока не думаем. Еще ничего не решено, все определится в последний игровой день. Глупо заранее выбирать соперника», — цитирует Смольникова «Чемпионат».

    «Что касается предложений проверить нас на допинг, мы просто очень хорошо подготовились в Австрии. В прошлом году мы тоже себя неплохо чувствовали на Кубке конфедераций, а сейчас — улучшили показатели, и это дало результат», — добавил защитник российской сборной.

  • Кудряшов: Важно побеждать в каждом матче
  • Читайте по теме

    • Напомним, Россия и Уругвай сыграют в третьем туре группового этапа 25 июня. Матч пройдет в Самаре.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Салах потерпел неудачу на ЧМ-2018 еще в Киеве
  • 20/06/2018 в 17:55
    •
  • Прогноз
  • Германия — Швеция
  • 1,74
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие премиальные автомобили с «механикой»Выбираем кроссовер за 500 000 рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжение исландского чуда
  • Нигерия – Исландия. Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Исландия продолжит забивать
  • Нигерия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1,71
    •
  • Голы и перестраховка в одной ставке
  • Сербия – Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1,99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси против Луки Модрича Футбол Мастер-класс от Хорватии: перспективы Аргентины под вопросомКажется, Месси скоро поедет домой 08:030
  • 10:36
    • Фагнер заменит Данило в составе сборной Бразилии
  • 09:20
    • Игроки сборной Аргентины просят сменить тренера перед матчем с Нигерией
  • 15:17
    • Желтые карточки на ЧМ-2018 будут аннулированы после четвертьфинала
    VAR заметно помогает арбитрам Футбол Система видеоповторов делает ЧМ-2018 лучшеКак показывает себя на ЧМ-2018 система VAR? 01:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия отыграется на Коста-Рике
  • 4,21
    •
  • 14:02
    • Неймар — в стартовом составе Бразилии на матч против Коста-Рики
  • 11:47
    • «Атлетик» заинтересован в услугах защитника ПСЖ
  • 11:46
    • Дешам: Такой старт не означает, что сборная России далеко пройдет на ЧМ-2018
    Лионель Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Крах Аргентины, прощание с Перу и Франция в плей-оффО главных событиях восьмого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:260
  • 11:29
    • В случае увольнения Сампаоли получит неустойку в размере 20 миллионов долларов
  • 11:13
    • Ничушкин подпишет контракт с «Далласом»
  • 10:06
    • Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие