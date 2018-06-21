Кудряшов: Важно побеждать в каждом матче

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча противна ЧМ-2018.

«Впереди у нас самый серьезный соперник в группе – Уругвай. В принципе они доказали в двух первых турах свою силу. Думаю, будет интересный матч. По тому, что я видел в играх Уругвая, сложно назвать их чисто атакующей или чисто оборонительной сборной. У них как-то все вместе, комбинируется. Уругвай собирается выиграть или умереть? Мы должны просто выходить и выполнять установку тренера. Не забывая, что именно мы играем дома при сумасшедшей поддержке болельщиков», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

«Для меня важно побеждать в каждом матче, а не размышлять о раскладах. Если мы выигрываем у Уругвая, то будем первыми в группе. Значит, сыграем в Сочи. Про нашу физическую форму лучше спрашивать у тренера по физподготовке. Любой сбор – трудный период, но сейчас все чувствуют себя превосходно», — также отметил защитник.

Напомним, в первых двух турах Россия и Уругвай набрали по 6 очков и в третьем туре решат судьбу первого места в группе.