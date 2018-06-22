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    Неймар — в стартовом составе Бразилии на матч против Коста-Рики

    ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Неймар
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    Бразилия: Алисон, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

    Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Брайан, Гусман, Венегас, Уренья.

    Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 15.00 мск. Главный арбитр матча — Бьерн Куйперс из Нидерландов.

    В первом туре сборная Бразилии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии (фото, пресса), а сборная Коста-Рики минимально уступила Сербии — 0:1 (фото, пресса).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Бразилии. Коэффициент на ее победу 1,22. Успех Коста-Рики оценивается в среднем в 16,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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