ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Бразилия: Алисон, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Брайан, Гусман, Венегас, Уренья.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 15.00 мск. Главный арбитр матча — Бьерн Куйперс из Нидерландов.

В первом туре сборная Бразилии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии (фото, пресса), а сборная Коста-Рики минимально уступила Сербии — 0:1 (фото, пресса).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры в матче отдают победу сборной Бразилии. Коэффициент на ее победу 1,22. Успех Коста-Рики оценивается в среднем в 16,00. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.