Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 22 июня

В пятницу, 22 июня, сборная Бразилии сыграет с командой Коста-Рики в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы E, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия – Коста-Рика.

Бразилия

Футболисты сборной Бразилии вышли в финальную часть чемпионата мира благодаря успешному выступлению в квалификации зоны КОНМЕБОЛ, где они заняли первое место, существенно опередив ближайших преследователей.

В первом туре группового этапа бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1).

В середине первого тайма счет открыл Филиппе Коутиньо, великолепно пробивший из-за пределов штрафной площади, а в начале второй половины встречи Стивен Цубер восстановил паритет, удачно сыграв головой в чужой штрафной площади.

После первого матча некоторые проблемы со здоровьем возникли у Неймара, но, похоже, он от них уже избавился, так что должен сыграть. Также заметим, что форвард «Пари Сен-Жермен» сменил прическу, которая многим казалась смешной.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики выступала в отборочной зоне КОНКАКАФ, и по итогам пятого раунда заняла второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только Мексику.

На чемпионате мира подопечные Оскара Рамиреса дебютировали неудачно, потерпев поражение от Сербии (0:1).

Единственный гол костариканцы пропустили на 56-й минуты от Александара Коларова, который отлично выполнил штрафной удар.

В других моментах безупречно действовал звездный вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Бразилии – 1,20, победа сборной Коста-Рики – 19,00, ничья – 7,15.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сомневаться в успешном итоге встречи для «селесао» мы бы не стали. Очевидно, что подопечные Тите хотят быстрее решить задачу по выходу из группы, а для этого нужно обязательно побеждать.

Для костариканцев поражение станет фатальным, но в этой группе они аутсайдеры, так что даже неплохая оборонная игра вряд ли позволит им набрать много очков.

От бразильцев мы ждем активности с первых минут, поэтому ставим на «победу сборной Бразилии в первом тайме и в матче» за 1,73.

Также мы бы взяли «победу Бразилии с форой -2» за 2,15, ведь бразильцам важно одержать именно крупную победу, которая поможет им обрести уверенность. Футболисты и тренерский штаб это прекрасно понимают.