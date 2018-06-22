Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 22 июня

Бразилия
Футболисты сборной Бразилии вышли в финальную часть чемпионата мира благодаря успешному выступлению в квалификации зоны КОНМЕБОЛ, где они заняли первое место, существенно опередив ближайших преследователей.
В первом туре группового этапа бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии (1:1).
В середине первого тайма счет открыл Филиппе Коутиньо, великолепно пробивший из-за пределов штрафной площади, а в начале второй половины встречи Стивен Цубер восстановил паритет, удачно сыграв головой в чужой штрафной площади.
После первого матча некоторые проблемы со здоровьем возникли у Неймара, но, похоже, он от них уже избавился, так что должен сыграть. Также заметим, что форвард «Пари Сен-Жермен» сменил прическу, которая многим казалась смешной.
Коста-Рика
Сборная Коста-Рики выступала в отборочной зоне КОНКАКАФ, и по итогам пятого раунда заняла второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только Мексику.
На чемпионате мира подопечные Оскара Рамиреса дебютировали неудачно, потерпев поражение от Сербии (0:1).
Единственный гол костариканцы пропустили на 56-й минуты от Александара Коларова, который отлично выполнил штрафной удар.
В других моментах безупречно действовал звездный вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа сборной Бразилии – 1,20, победа сборной Коста-Рики – 19,00, ничья – 7,15.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Сомневаться в успешном итоге встречи для «селесао» мы бы не стали. Очевидно, что подопечные Тите хотят быстрее решить задачу по выходу из группы, а для этого нужно обязательно побеждать.
Для костариканцев поражение станет фатальным, но в этой группе они аутсайдеры, так что даже неплохая оборонная игра вряд ли позволит им набрать много очков.
От бразильцев мы ждем активности с первых минут, поэтому ставим на «победу сборной Бразилии в первом тайме и в матче» за 1,73.
Также мы бы взяли «победу Бразилии с форой -2» за 2,15, ведь бразильцам важно одержать именно крупную победу, которая поможет им обрести уверенность. Футболисты и тренерский штаб это прекрасно понимают.