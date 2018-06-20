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    Россия — ЕгипетДневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогах
    Короче, ЧМ. 19 и 20 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 09:30
    • Главный тренер сборной Египта будет отправлен в отставку после ЧМ-2018
  • 08:44
    • «Арсенал» подписал голкипера сборной Германии
  • 08:41
    • Слуцкий не будет комментировать ЧМ-2018 на «Первом канале»
  • 08:32
    • Уилшир объявил об уходе из «Арсенала»
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    Короче, ЧМ. 19 и 20 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Египта Сборная Японии Сборная Колумбии Сборная Польши Сборная Сенегала Сборная Португалии Португалия Сборная Марокко Сборная Испании Футбол Испании Сборная Ирана Сборная Уругвая Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Артем Дзюба и Роман Зобнин
    Артем Дзюба и Роман Зобнин
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    Что вчера?

    То, чего мы так ждали, но во что не верили, свершилось!

    Сборная России растоптала Египет (3:1) и обеспечила себе участие в плей-офф – впервые в истории чемпионатов мира. У команды Станислава Черчесова 6 очков после двух туров, и только при фантастическом раскладе этого не хватит для выхода в 1/8 финала. На этом ЧМ России пока прямо «прет». В первой игре забили почти все, что имели, против Египта забили то, чего и не имели. Вот, посмотрите сами (фото, видео).

  • Хочу знать больше!
  • Спасибо сборная, это было невероятно!

    • Япония сенсационно обыграла Колумбию с Радамелем Фалькао (2:1, фото, видео). Правда, «кофейщики» уже в дебюте остались в меньшинстве — полузащитник Карлос Санчес исполнил функции вратаря и рукой прервал летящий в створ ворот мяч. Арбитр и красную карточку дал, и пенальти не пожалел. Колумбийцы, за что им честь и хвала, бились и временами даже прижимали японцев к их воротам, но все же уступили.

    Сборная Польши во главе с грозным Робертом Левандовски умудрилась проиграть Сенегалу (1:2, фото, видео), который до старта ЧМ «катал» ничьи с Люксембургом, Узбекистаном и Боснией. Как это получилось? Первый гол залетел после удара Гейе рикошетом от Сионека, а во втором тайме случился еще больший трэш — Ньянгу оказывали помощь за бровкой, судья разрешил ему выйти на поле как раз в тот момент, когда Крыховяк скинул мяч назад в направлении Щенсны. Что в итоге получилось, можете увидеть в обзоре. Смех да и только.

  • Мне этого мало!
  • Сборная России в плей-офф ЧМ-2018. Но есть нюанс

    • Это всё?

    Василий Уткин ушел с Первого канала, прокомментировав всего один матч ЧМ. Первый канал просит избежать конспирологии, но при отсутствии объяснений со стороны главных действующих лиц она неизбежна. И уход Уткина уже пытаются связать с историей о прозвучавшей в эфире фамилии Алексея Навального. Хотя связь эта очень косвенная — Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, пошутившие на тему оппозиционера, благополучно продолжают работу. А вот Уткин, который должен был вчера комментировать со Слуцким матч Тунис — Англия, так и не появился в эфире (пару тренеру составил Виктор Гусев).

    Но и это еще не всё! Лидер сборной Бразилии Неймар 19 июня досрочно завершил тренировку команды. В матче против Швейцарии ему здорово настучали по ногам. Впрочем, в штабе «селесао» уверяют, что с игроком все будет в порядке.

    Что сегодня?

    Португалия — Марокко. С испанцами Португалии не хватало агрессивности, вытащил команду лишь Роналду! В стране все сходятся во мнении: если кто-то и сможет осуществить мечту сборной, например, выйти в финал чемпионат мира, то это Роналду. И это действительно так – затащить Португалию с ее слабой защитой куда-то выше 1/8 финала под силу только лучшему игроку в мире. Включаем трансляцию из «Лужников» в 15:00.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Уругвай — Саудовская Аравия. Команда Оскара Табареса стартовала на российском чемпионате мира с вымученной победы над крепко сбитым Египтом (1:0) благодаря голу на последних минутах центрального защитника Хосе Марии Хименеса. На очереди — дуэль со слабейшей командой ЧМ-2018 и шанс не отпустить в отрыв Россию, а заодно — не подпустить Египет. Начало игры – 18:00.

    Иран — Испания. Сборная Испании в среду окажется в непривычном для себя статусе догоняющей — её ждет встреча с сенсационным лидером группового турнира. Тем самым Ираном Сердара Азмуна, который не нанес во втором тайме стартового матча ни одного удара в створ, но все равно ухитрился обыграть марокканцев за счет автогола на пятой добавленной минуте. Начало встречи — 21:00.

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  • Прогнозы: Португалия — Марокко, Уругвай — Саудовская Аравия, Иран — Испания

    • Кстати, где смотреть?

    Португалия — Марокко — Матч ТВ, 14:45
    Уругвай — Саудовская Аравия — Матч ТВ, 17:45
    Иран — Испания – Первый канал, 20:40

  • Это всё интересно, хочу ещё!
  • Дневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогах

    • Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить.

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