Короче, ЧМ. 19 и 20 июня

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

То, чего мы так ждали, но во что не верили, свершилось!

Сборная России растоптала Египет (3:1) и обеспечила себе участие в плей-офф – впервые в истории чемпионатов мира. У команды Станислава Черчесова 6 очков после двух туров, и только при фантастическом раскладе этого не хватит для выхода в 1/8 финала. На этом ЧМ России пока прямо «прет». В первой игре забили почти все, что имели, против Египта забили то, чего и не имели. Вот, посмотрите сами (фото, видео).

Япония сенсационно обыграла Колумбию с Радамелем Фалькао (2:1, фото, видео). Правда, «кофейщики» уже в дебюте остались в меньшинстве — полузащитник Карлос Санчес исполнил функции вратаря и рукой прервал летящий в створ ворот мяч. Арбитр и красную карточку дал, и пенальти не пожалел. Колумбийцы, за что им честь и хвала, бились и временами даже прижимали японцев к их воротам, но все же уступили.

Сборная Польши во главе с грозным Робертом Левандовски умудрилась проиграть Сенегалу (1:2, фото, видео), который до старта ЧМ «катал» ничьи с Люксембургом, Узбекистаном и Боснией. Как это получилось? Первый гол залетел после удара Гейе рикошетом от Сионека, а во втором тайме случился еще больший трэш — Ньянгу оказывали помощь за бровкой, судья разрешил ему выйти на поле как раз в тот момент, когда Крыховяк скинул мяч назад в направлении Щенсны. Что в итоге получилось, можете увидеть в обзоре. Смех да и только.

Это всё?

Василий Уткин ушел с Первого канала, прокомментировав всего один матч ЧМ. Первый канал просит избежать конспирологии, но при отсутствии объяснений со стороны главных действующих лиц она неизбежна. И уход Уткина уже пытаются связать с историей о прозвучавшей в эфире фамилии Алексея Навального. Хотя связь эта очень косвенная — Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, пошутившие на тему оппозиционера, благополучно продолжают работу. А вот Уткин, который должен был вчера комментировать со Слуцким матч Тунис — Англия, так и не появился в эфире (пару тренеру составил Виктор Гусев).

Но и это еще не всё! Лидер сборной Бразилии Неймар 19 июня досрочно завершил тренировку команды. В матче против Швейцарии ему здорово настучали по ногам. Впрочем, в штабе «селесао» уверяют, что с игроком все будет в порядке.

Что сегодня?

Португалия — Марокко. С испанцами Португалии не хватало агрессивности, вытащил команду лишь Роналду! В стране все сходятся во мнении: если кто-то и сможет осуществить мечту сборной, например, выйти в финал чемпионат мира, то это Роналду. И это действительно так – затащить Португалию с ее слабой защитой куда-то выше 1/8 финала под силу только лучшему игроку в мире. Включаем трансляцию из «Лужников» в 15:00.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Уругвай — Саудовская Аравия. Команда Оскара Табареса стартовала на российском чемпионате мира с вымученной победы над крепко сбитым Египтом (1:0) благодаря голу на последних минутах центрального защитника Хосе Марии Хименеса. На очереди — дуэль со слабейшей командой ЧМ-2018 и шанс не отпустить в отрыв Россию, а заодно — не подпустить Египет. Начало игры – 18:00.

Иран — Испания. Сборная Испании в среду окажется в непривычном для себя статусе догоняющей — её ждет встреча с сенсационным лидером группового турнира. Тем самым Ираном Сердара Азмуна, который не нанес во втором тайме стартового матча ни одного удара в створ, но все равно ухитрился обыграть марокканцев за счет автогола на пятой добавленной минуте. Начало встречи — 21:00.

Кстати, где смотреть?

Португалия — Марокко — Матч ТВ, 14:45

Уругвай — Саудовская Аравия — Матч ТВ, 17:45

Иран — Испания – Первый канал, 20:40

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогах

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