Уткин больше не комментирует матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Российский комментаторпо ходуотказался от работы на

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О своем решении Уткин сообщил на собственном канале в YouTube.

«Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчм чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с взаимоуважением и благодарностью с моей стороны. Что касается причин, то я хочу об этом не говорить», — заявил комментатор.

Василий Уткин покинул Первый канал

На ЧМ-2018 Василий Уткин успел отработать только на одной игре, в которой Испания встречалась с Португалией (3:3).