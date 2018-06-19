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    Уткин больше не комментирует матчи ЧМ-2018 на Первом канале

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    Российский комментатор Василий Уткин по ходу чемпионата мира-2018 отказался от работы на Первом канале.

    Василий Уткин
    Василий Уткин
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    О своем решении Уткин сообщил на собственном канале в YouTube.

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    • «Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчм чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с взаимоуважением и благодарностью с моей стороны. Что касается причин, то я хочу об этом не говорить», — заявил комментатор.

    Василий Уткин покинул Первый канал

    На ЧМ-2018 Василий Уткин успел отработать только на одной игре, в которой Испания встречалась с Португалией (3:3).

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