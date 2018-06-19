Уткин больше не комментирует матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Василий Уткин
twitter.com/radioutkin
О своем решении Уткин сообщил на собственном канале в YouTube.
«Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчм чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с взаимоуважением и благодарностью с моей стороны. Что касается причин, то я хочу об этом не говорить», — заявил комментатор.
Василий Уткин покинул Первый канал
На ЧМ-2018 Василий Уткин успел отработать только на одной игре, в которой Испания встречалась с Португалией (3:3).