Иран — Испания 0:1, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы B, которая прошла на «Казань-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу «фурии рохи».

В первом тайме, несмотря на заметное преимущество подопечных Фернандо Йерро, голов забито не было.

В начале второй половины встречи отличный шанс упустил Карим Ансарифард, который отправил мяч в сетку, но с внешней стороны.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

И буквально в следующей атаке, когда шла 54-я минута, забили испанцы. Диего Коста получил мяч на входе в штрафную площадь и попытался развернуться, мяч срикошетил от защитника, ударился о ногу форварда и влетел в ворота.

На 62-й минуте Саид Эззатоллахи забил в ответ, однако арбитр после видеоповтора взятие ворот не засчитал, увидев офсайд. До последних минут иранцы не сдавались, но отличиться не смогли.

Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась в турнирной таблице с Португалией. У Ирана в активе 3 балла.

В следующем туре Испания в Калининграде встретится с Марокко, а Иран сыграет в Саранске с Португалией.