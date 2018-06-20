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    Сборная Испании с минимальным счетом одолела Иран

    Иран — Испания 0:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Ирана Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Испании одержала победу над командой Ирана в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Диего Коста
    Диего Коста
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    Встреча группы B, которая прошла на «Казань-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу «фурии рохи».

    В первом тайме, несмотря на заметное преимущество подопечных Фернандо Йерро, голов забито не было.

    В начале второй половины встречи отличный шанс упустил Карим Ансарифард, который отправил мяч в сетку, но с внешней стороны.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    И буквально в следующей атаке, когда шла 54-я минута, забили испанцы. Диего Коста получил мяч на входе в штрафную площадь и попытался развернуться, мяч срикошетил от защитника, ударился о ногу форварда и влетел в ворота.

  • ЧМ-2018. Иран — Испания 0:1
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    • На 62-й минуте Саид Эззатоллахи забил в ответ, однако арбитр после видеоповтора взятие ворот не засчитал, увидев офсайд. До последних минут иранцы не сдавались, но отличиться не смогли.

    Сборная Испании набрала 4 очка и сравнялась в турнирной таблице с Португалией. У Ирана в активе 3 балла.

    В следующем туре Испания в Калининграде встретится с Марокко, а Иран сыграет в Саранске с Португалией.

    ЧМ-2018. Группа B. 2-й тур
    Иран – Испания – 0:1 (0:0)
    Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Эззатоллахи, Эбрахими, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун, ТаремиИспания: Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Васкес (Асенсио, 80), Сильва, Диего Коста (Родриго, 89)Предупреждения: Амири (79), Эбрахими (90+2)
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