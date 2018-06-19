В Москве обокрали болельщика из Колумбии

Футбольного болельщика изобокрали в отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве. Правоохранительные органы пока не нашли преступников, сообщает «телеграм»-канал Mash.

Ювелирные украшения и ценности на сумму 50 миллионов рублей неизвестные вынесли из гостиничного номера 14 июня, когда гость отсутствовал.

Отмечается, что потерпевшим является Хуан Луис Лондоньо — очень известный певец, который выступает под пневдонимом Maluma. Более того, изначально предполагалось, что Maluma исполнит гимн чемпионата мира — 2018.

Сборная Колумбии сегодня, 19 июня, проведет свой первый матч на чемпионате мира-2018 против команды Японии. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.